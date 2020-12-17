بلدي "العارضة" يبحث سبل التعاون مع غرفة جازان

لتطوير الجانب الاستثماري في المحافظة

زار وفد من المجلس البلدي بمحافظة العارضة، اليوم، الغرفة التجارية الصناعية بجازان؛ لمناقشة سبل التعاون المشترك في الجانب الاستثماري والاقتصادي في المحافظة.



مثّل المجلس البلدي: رئيس المجلس محمد ماطر محزري، ونائبه حافظ محمد لغبي، وأمين المجلس عصام إبراهيم رفاعي، وأعضاء المجلس البلدي: جعفري غبران خبراني، والمهندس أحمد موسي بكري، ومحمد أحمد العطيفي، وسكرتير المجلس البلدي سلمان سالم ودعاني.



وكان في استقبال الوفد: أمين الغرفة التجارية الدكتور ماجد الجوهري، ومستشار الغرفة التجارية بجازان محمد الشعراوي، ومدير العلاقات العامة بغرفة جازان، وهادي شراحيلي. وبعد ذلك ناقشوا الفرص الاستثمارية في محافظة العارضة، والتعريف بمكانة المحافظة من حيث البيئة الجاذبة للاستثمار ومراحل تطورها.



وقال "محزري": إن هذه الزيارة للغرفة التجارية بجازان، من أهم الزيارات لتعزيز التعاون، شاكرًا لجميع أعضاء الغرفة استقبالهم.



من جانبه قال الدكتور الجوهري: إن محافظة العارضة من المحافظات المهمة والمتطورة وتتميز بموقعها؛ مما يساعد على جلب المستثمرين إليها.



وأضاف أن المجلس وعد بزيارة رسمية لمحافظة العارضة لتكون نواة لمشاريع تساعد في عجلة التنمية التي تشهدها المحافظة، وتساعد في تلبية رغبات واحتياجات المواطنين.