النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جدة.. إغلاق 183 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

الأمانة رصدت 270 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 7364 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 183 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 270 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة تابعة لأمانة جدة.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جدة.. إغلاق 183 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية
سبق

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 7364 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 183 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 270 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة تابعة لأمانة جدة.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
01:21 PM

جدة.. إغلاق 183 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

الأمانة رصدت 270 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
508

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 7364 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 183 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 270 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة تابعة لأمانة جدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,590
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,636
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,662
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,875

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة