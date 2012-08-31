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"الصحة": تسجيل 951 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. إطلالة طفولية بريئة وواثقة لطفلة سعودية تنتشر بمواقع التواصل وتخطف إعجاب المشاهدين

"مسك العنزي": فيروس كورونا انتهى! و"جواهر" خالتي وأحب أن أغيظها!

خطفت الطفلة "مسك العنزي" (5 سنوات) من مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، إعجاب المشاهدين وسلبت قلوبهم من خلال إطلالتها الطفولية البريئة والواثقة من نفسها على برنامج "صباح العربية"، إذ اشتهرت بمواقع التواصل الاجتماعي بخفة ظلها، وعبرت من خلال فيديوهات عن استفزازها من شخصية اسمها "جواهر".

وكشفت الطفلة للقناة بأن جواهر هي خالتها وتحب أن تغيظها..!

وتفاءلت "مسك" بنهاية فيروس كورونا الجديد، مشيرة بأنها تحب الرقص، إذ كانت ترقص بشكل عفوي، وانتشر المقطع، وبعدها وضعوا لها حساباً في السناب شات، لافتة بأنها إذا كبرت تريد أن تصبح طبيبة لتعالج الناس.

ووصفت الطفلة "مسك" لقاءها بفنان العرب محمد عبده بأنه "مرّه وناسة"، مشيرة إلى أنها طلبت من أمها أن تصبح مشهورة، والآن حظيت بالشهرة، إذ كلما كانت في مكان عام يطلب الناس التصوير معها.

الطفلة مسك العنزي مدينة عرعر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. إطلالة طفولية بريئة وواثقة لطفلة سعودية تنتشر بمواقع التواصل وتخطف إعجاب المشاهدين
سبق

خطفت الطفلة "مسك العنزي" (5 سنوات) من مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، إعجاب المشاهدين وسلبت قلوبهم من خلال إطلالتها الطفولية البريئة والواثقة من نفسها على برنامج "صباح العربية"، إذ اشتهرت بمواقع التواصل الاجتماعي بخفة ظلها، وعبرت من خلال فيديوهات عن استفزازها من شخصية اسمها "جواهر".

وكشفت الطفلة للقناة بأن جواهر هي خالتها وتحب أن تغيظها..!

وتفاءلت "مسك" بنهاية فيروس كورونا الجديد، مشيرة بأنها تحب الرقص، إذ كانت ترقص بشكل عفوي، وانتشر المقطع، وبعدها وضعوا لها حساباً في السناب شات، لافتة بأنها إذا كبرت تريد أن تصبح طبيبة لتعالج الناس.

ووصفت الطفلة "مسك" لقاءها بفنان العرب محمد عبده بأنه "مرّه وناسة"، مشيرة إلى أنها طلبت من أمها أن تصبح مشهورة، والآن حظيت بالشهرة، إذ كلما كانت في مكان عام يطلب الناس التصوير معها.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
06:58 PM

شاهد.. إطلالة طفولية بريئة وواثقة لطفلة سعودية تنتشر بمواقع التواصل وتخطف إعجاب المشاهدين

"مسك العنزي": فيروس كورونا انتهى! و"جواهر" خالتي وأحب أن أغيظها!

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
2,346

خطفت الطفلة "مسك العنزي" (5 سنوات) من مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، إعجاب المشاهدين وسلبت قلوبهم من خلال إطلالتها الطفولية البريئة والواثقة من نفسها على برنامج "صباح العربية"، إذ اشتهرت بمواقع التواصل الاجتماعي بخفة ظلها، وعبرت من خلال فيديوهات عن استفزازها من شخصية اسمها "جواهر".

وكشفت الطفلة للقناة بأن جواهر هي خالتها وتحب أن تغيظها..!

وتفاءلت "مسك" بنهاية فيروس كورونا الجديد، مشيرة بأنها تحب الرقص، إذ كانت ترقص بشكل عفوي، وانتشر المقطع، وبعدها وضعوا لها حساباً في السناب شات، لافتة بأنها إذا كبرت تريد أن تصبح طبيبة لتعالج الناس.

ووصفت الطفلة "مسك" لقاءها بفنان العرب محمد عبده بأنه "مرّه وناسة"، مشيرة إلى أنها طلبت من أمها أن تصبح مشهورة، والآن حظيت بالشهرة، إذ كلما كانت في مكان عام يطلب الناس التصوير معها.

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