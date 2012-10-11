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جامعة جدة تدشن كلية الرياضة وبرامجها المتخصصة وتنظم لقاءً طلابيًا لـ "الفيصل"

الحميدان: لتأهيل كوادر شابة قادرة على المساهمة في النهضة التي تشهدها المملكة محليًا وعالميًا

تدشن جامعة جدة الأربعاء المقبل, كلية علوم الرياضة وبرامجها الرياضية المتخصصة بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ومدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان, كلية علوم الرياضة.

كما تنظم لقاءً حواريًا لسمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مع طلاب وطالبات الجامعة, بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة, وذلك بقاعة الجوهرة بالفيصلية.

وعد مدير الجامعة هذه المناسبة تجسيدًا للدعم الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة التي أولت الرياضة والشباب الكثير من الاهتمام والعناية وجعلت منها أولوية مهمة في سبيل بناء مجتمع رياضي يهتم بمختلف أنواع الألعاب والنشاطات الرياضية، فكان حصاد ذلك ما تحقق للرياضة السعودية من قفزات هائلة, التي لم تكن لولا هذه الرعاية والاهتمام حتى أصبحت المملكة واجهة رياضية مشرقة من خلال إدخالها الكثير من المفاهيم الحديثة واستضافتها للأحداث الرياضية العالمية وتحقيق العديد من المنجزات.

وأشار الدكتور الحميدان إلى أن تدشين كلية علوم الرياضة وبرامجها التخصصية بالجامعة تعد أحد أهداف جامعة جدة الاستراتيجية المنبثقة من رؤية المملكة 2030 لتأهيل كوادر شابة من الطلاب والطالبات قادرين على المساهمة في النهضة التي تشهدها المملكة محليًا وعالميًا في جميع القطاعات ذات العلاقة بالمجال الرياضي بكل اقتدار ومهنية عالية.

وأوضح عميد كلية الأعمال بجامعة جدة رئيس اللجنة المنظمة للحفل واللقاء الحواري الدكتور بدر اليوبي, أن إنشاء كلية علوم الرياضة وبرامجها التخصصية في الرياضة كبرنامج ماجستير القانون المهني (القانون الرياضي), والدبلوم العالي في الإعلام الرقمي وغيرها من البرامج الأخرى تمت بعد دراسة مسحية مستفيضة للسوق السعودي وتحديد احتياجات سوق العمل في تأهيل كوادر متخصصة في المجال الرياضي ووفقًا للهيكلة الجديدة للجامعة لتوافق متطلبات المرحلة القادمة وإستراتيجية وخطط الجامعة.

ولفت اليوبي إلى أن اللقاء الحواري لسمو رئيس هيئة الرياضة مع الطلاب والطالبات سيكون بعنوان (تطلعات وآمال شباب المملكة من الرياضة)، وسيدير الحوار عميد كلية الاتصال والإعلام الدكتور عبدالرحمن العليان.

يُشار إلى أن برنامج الحفل سيشتمل على توقيع اتفاقيتين للتعاون، أولاها بين جامعة جدة والهيئة العامة للرياضة, والأخرى بين الجامعة والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي, إلى جانب قيام سموه بتكريم طلاب جامعة جدة الذين حصلوا على ميداليات في عددٍ من بطولات جامعات دول الخليج.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل جامعة جدة كلية علوم الرياضة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جامعة جدة تدشن كلية الرياضة وبرامجها المتخصصة وتنظم لقاءً طلابيًا لـ "الفيصل"
سبق

تدشن جامعة جدة الأربعاء المقبل, كلية علوم الرياضة وبرامجها الرياضية المتخصصة بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ومدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان, كلية علوم الرياضة.

كما تنظم لقاءً حواريًا لسمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مع طلاب وطالبات الجامعة, بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة, وذلك بقاعة الجوهرة بالفيصلية.

وعد مدير الجامعة هذه المناسبة تجسيدًا للدعم الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة التي أولت الرياضة والشباب الكثير من الاهتمام والعناية وجعلت منها أولوية مهمة في سبيل بناء مجتمع رياضي يهتم بمختلف أنواع الألعاب والنشاطات الرياضية، فكان حصاد ذلك ما تحقق للرياضة السعودية من قفزات هائلة, التي لم تكن لولا هذه الرعاية والاهتمام حتى أصبحت المملكة واجهة رياضية مشرقة من خلال إدخالها الكثير من المفاهيم الحديثة واستضافتها للأحداث الرياضية العالمية وتحقيق العديد من المنجزات.

وأشار الدكتور الحميدان إلى أن تدشين كلية علوم الرياضة وبرامجها التخصصية بالجامعة تعد أحد أهداف جامعة جدة الاستراتيجية المنبثقة من رؤية المملكة 2030 لتأهيل كوادر شابة من الطلاب والطالبات قادرين على المساهمة في النهضة التي تشهدها المملكة محليًا وعالميًا في جميع القطاعات ذات العلاقة بالمجال الرياضي بكل اقتدار ومهنية عالية.

وأوضح عميد كلية الأعمال بجامعة جدة رئيس اللجنة المنظمة للحفل واللقاء الحواري الدكتور بدر اليوبي, أن إنشاء كلية علوم الرياضة وبرامجها التخصصية في الرياضة كبرنامج ماجستير القانون المهني (القانون الرياضي), والدبلوم العالي في الإعلام الرقمي وغيرها من البرامج الأخرى تمت بعد دراسة مسحية مستفيضة للسوق السعودي وتحديد احتياجات سوق العمل في تأهيل كوادر متخصصة في المجال الرياضي ووفقًا للهيكلة الجديدة للجامعة لتوافق متطلبات المرحلة القادمة وإستراتيجية وخطط الجامعة.

ولفت اليوبي إلى أن اللقاء الحواري لسمو رئيس هيئة الرياضة مع الطلاب والطالبات سيكون بعنوان (تطلعات وآمال شباب المملكة من الرياضة)، وسيدير الحوار عميد كلية الاتصال والإعلام الدكتور عبدالرحمن العليان.

يُشار إلى أن برنامج الحفل سيشتمل على توقيع اتفاقيتين للتعاون، أولاها بين جامعة جدة والهيئة العامة للرياضة, والأخرى بين الجامعة والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي, إلى جانب قيام سموه بتكريم طلاب جامعة جدة الذين حصلوا على ميداليات في عددٍ من بطولات جامعات دول الخليج.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
11:12 PM

جامعة جدة تدشن كلية الرياضة وبرامجها المتخصصة وتنظم لقاءً طلابيًا لـ "الفيصل"

الحميدان: لتأهيل كوادر شابة قادرة على المساهمة في النهضة التي تشهدها المملكة محليًا وعالميًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تدشن جامعة جدة الأربعاء المقبل, كلية علوم الرياضة وبرامجها الرياضية المتخصصة بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ومدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان, كلية علوم الرياضة.

كما تنظم لقاءً حواريًا لسمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مع طلاب وطالبات الجامعة, بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة, وذلك بقاعة الجوهرة بالفيصلية.

وعد مدير الجامعة هذه المناسبة تجسيدًا للدعم الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة التي أولت الرياضة والشباب الكثير من الاهتمام والعناية وجعلت منها أولوية مهمة في سبيل بناء مجتمع رياضي يهتم بمختلف أنواع الألعاب والنشاطات الرياضية، فكان حصاد ذلك ما تحقق للرياضة السعودية من قفزات هائلة, التي لم تكن لولا هذه الرعاية والاهتمام حتى أصبحت المملكة واجهة رياضية مشرقة من خلال إدخالها الكثير من المفاهيم الحديثة واستضافتها للأحداث الرياضية العالمية وتحقيق العديد من المنجزات.

وأشار الدكتور الحميدان إلى أن تدشين كلية علوم الرياضة وبرامجها التخصصية بالجامعة تعد أحد أهداف جامعة جدة الاستراتيجية المنبثقة من رؤية المملكة 2030 لتأهيل كوادر شابة من الطلاب والطالبات قادرين على المساهمة في النهضة التي تشهدها المملكة محليًا وعالميًا في جميع القطاعات ذات العلاقة بالمجال الرياضي بكل اقتدار ومهنية عالية.

وأوضح عميد كلية الأعمال بجامعة جدة رئيس اللجنة المنظمة للحفل واللقاء الحواري الدكتور بدر اليوبي, أن إنشاء كلية علوم الرياضة وبرامجها التخصصية في الرياضة كبرنامج ماجستير القانون المهني (القانون الرياضي), والدبلوم العالي في الإعلام الرقمي وغيرها من البرامج الأخرى تمت بعد دراسة مسحية مستفيضة للسوق السعودي وتحديد احتياجات سوق العمل في تأهيل كوادر متخصصة في المجال الرياضي ووفقًا للهيكلة الجديدة للجامعة لتوافق متطلبات المرحلة القادمة وإستراتيجية وخطط الجامعة.

ولفت اليوبي إلى أن اللقاء الحواري لسمو رئيس هيئة الرياضة مع الطلاب والطالبات سيكون بعنوان (تطلعات وآمال شباب المملكة من الرياضة)، وسيدير الحوار عميد كلية الاتصال والإعلام الدكتور عبدالرحمن العليان.

يُشار إلى أن برنامج الحفل سيشتمل على توقيع اتفاقيتين للتعاون، أولاها بين جامعة جدة والهيئة العامة للرياضة, والأخرى بين الجامعة والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي, إلى جانب قيام سموه بتكريم طلاب جامعة جدة الذين حصلوا على ميداليات في عددٍ من بطولات جامعات دول الخليج.

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