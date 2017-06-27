سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎10,881‎‏ إصابة ‏جديدة و‏‎352‎‏ حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏الإصابات إلى 33,437,643 ، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎601,221‎‏ .‏

الولايات المتحدة تسجّل ‏‎10,881‎‏ إصابة جديدة و ‏‎352‎‏ وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-26 سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎10,881‎‏ إصابة ‏جديدة و‏‎352‎‏ حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏



ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏الإصابات إلى 33,437,643 ، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎601,221‎‏ .‏

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442 11:42 PM

الولايات المتحدة تسجّل ‏‎10,881‎‏ إصابة جديدة و ‏‎352‎‏ وفاة بكورونا بلغ إجمالي الإصابات 33,437,643 و‏الوفيات ‏‎601,221‎‏ شخصًا ‏





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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎10,881‎‏ إصابة ‏جديدة و‏‎352‎‏ حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏



ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏الإصابات إلى 33,437,643 ، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎601,221‎‏ .‏