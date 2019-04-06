6 منها تستهدف السعودية.. تعرف على أخطر 10 حسابات يستخدمها الذباب الإلكتروني الإيراني في "تويتر"

مسميات مشحونة بإيحاءات مضللة وطائفية.. وتزييف لمواقعها الجغرافية

كشفت الدراسة التي أعدّها ثلاثة باحثين من معهد أكسفورد للإنترنت التابع لجامعة أكسفورد البريطانية، حول "التدخل الرقمي الإيراني في العالم العربي" معلومات مهمة حول الأنشطة السرية للنظام الإيراني المعادية للسعودية وبلدان العالم العربي، ومن بين تلك المعلومات بيانات تتعلق بالحسابات والمعرفات المزيفة، التي استخدمتها اللجان الإلكترونية الإيرانية لاستهداف السعودية والدول العربية، وبيانات أخرى تُميط اللثام عن أنشط عشرة حسابات استخدمها الذباب الإلكتروني الإيراني.

البيانات الخفية

فمن بين 700 حساب وهمي ألغاها موقع "تويتر" في أغسطس 2018، بعد تأكده تقنياً من ارتباطها بإيران، وممارستها سلوكيات منسقة للتضليل ونشر معلومات مغلوطة، استطاع الباحثون الثلاثة تحديد أكثر عشرة حسابات نشاطاً ضمن تلك المجموعة التي ألغاها "تويتر"، وضمّت المعلومات التي كشفوها أسماء الحسابات، وعدد تغريداتها، وأسماء الدول التي كتبها الإيرانيون في تعريفات هذه الحسابات؛ للإيهام بأنها تابعة لمواطنين من تلك الدول المستهدفة.

وأظهرت بيانات الدراسة أن أنشط الحسابات العشرة، التي تعد الأخطر هو حساب أعطاه الذباب الإلكتروني الإيراني اسم alsaudianet وقد نشر هذا الحساب 13.812 تغريدة باللغة العربية، وادعى في تعريفه بموقعه الجغرافي أنه يصدر من السعودية، وجاء ثاني أنشط الحسابات باسم alsaudiatimes بحصيلة تغريدات بلغت 11.766 تغريدة، كما زعم أن موقعه الجغرافي السعودية، أما ثالث أكثر الحسابات نشاطاً فاتخذ اسم harakatweet ونشر 11.466 تغريدة، وادعى أن موقعه الجغرافي السعودية.

حجم الاستهداف

واتخذ سابع أنشط الحسابات اسم freesaudiawomen ونشر 8.984 تغريدة وزعم أيضاً أن موقعه الجغرافي المملكة، وفيما أعطى الذباب الإلكتروني الإيراني اسم eqlimolsharq لثامن الحسابات نشاطاً، الذي نشر 6.296 تغريدة، وادعى بأن موقعه الجغرافي السعودية، فإن عاشر أنشط الحسابات استخذ اسم iuvm_arabic ونشر 5.281 تغريدة، وزعم كذباً أن موقعه الجغرافي السعودية.

وبتحليل بيانات الحسابات العشر الأكثر نشاطاً في استخدامات اللجان الإلكترونية الإيرانية، نجد أن ستة حسابات من بين العشرة تستهدف السعودية مباشرة بتكثيف نشاطها عليها، وهو ما يشير إلى أن 60 في المائة من جهود تلك اللجان الإيرانية موجه ضد السعودية، ويستهدف الإضرار بها عبر هذه الحرب الإلكترونية الخفية، التي تقوم على نشر معلومات كاذبة عن المملكة، تروج في الوقت نفسه للنظام الإيراني.

دلالات مسمومة

ويلاحظ على معاني المسميات المستخدمة للحسابات المستهدفة للسعودية أنها اختيرت للإيحاء بدلالات مقصودة ومحددة، فاسم alsaudianet يوحي بأنه ما ينشره الحساب من أكاذيب يحدث في "السعودية الآن"، وكذلك اسم alsaudiatimes، أما اسم harakatweet فيشير إلى أن ما ينشره الحساب من تغريدات مضللة يمثل مظهر لحراك ضد الدولة السعودية، وغير بعيد من ذلك المسمى اسم freesaudiawomen الذي يوحي كما لو أن هناك حراكاً نسائياً يطالب بإنصاف المرأة السعودية، ويكشف اسم eqlimolsharq عن منحى طائفي انفصالي واضح وهو إيحاء سعت إيران إلى الإيهام به عبر "تويتر" ومنها هذا الحساب.

أما اسم iuvm_arabic فهو اختصار لمسمى "الاتحاد العالمي لوسائل الإعلام الإلكترونية"، وهو عبارة عن شبكة متشعبة من المواقع الإلكترونية وحسابات مواقع التواصل التي تديرها إيران، ويعد واجهة إلكترونية لها تستخدمها في بث الدعاية المعبرة عن أيديولوجيتها والمؤيدة لها، وتوهم تلك الشبكة لاسيما خارج المملكة أن إيران تدعم ما تصفهم "المستضعفين" كنوع من الإقناع الزائف، بأن مظلة دعمها تمتد إلى أشخاص في السعودية.

وتستهدف الحسابات الأربع الباقية الدول العربية خصوصاً سوريا وفلسطين، وقد حملت هذه الحسابات مسميات alwaienewsnet الذي لم يعطِ أي معلومات عن موقعه الجغرافي ونشر 11.241 تغريدة، وalhadathps الذي زعم أن موقعه الجغرافي فلسطين ونشر 10.672 تغريدة، وhashad name الذي زعم أن موقعه الجغرافي سوريا ونشر 9.296 تغريدة، وtoons_online الذي لم يعرف بموقعه الجغرافي ونشر 5.344 تغريدة.