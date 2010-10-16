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السفير المعلمي يلتقي بكبير مستشاري الوفد الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي بمقر وفد المملكة الدائم في نيويورك أمس، ‏بكبير مستشاري الوفد الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ريتشرد إردمان.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الدولية المهمة وعدد من قضايا الشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.‏

حضر اللقاء مدير مكتب المندوب فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية طفول العقبي.

المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الأمم المتحدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفير المعلمي يلتقي بكبير مستشاري الوفد الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة
سبق

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي بمقر وفد المملكة الدائم في نيويورك أمس، ‏بكبير مستشاري الوفد الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ريتشرد إردمان.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الدولية المهمة وعدد من قضايا الشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.‏

حضر اللقاء مدير مكتب المندوب فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية طفول العقبي.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
02:04 AM

السفير المعلمي يلتقي بكبير مستشاري الوفد الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي بمقر وفد المملكة الدائم في نيويورك أمس، ‏بكبير مستشاري الوفد الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ريتشرد إردمان.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الدولية المهمة وعدد من قضايا الشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.‏

حضر اللقاء مدير مكتب المندوب فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية طفول العقبي.

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