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توزيع كسوة الشتاء على 300 أسرة وعمالة من المحتاجين بتربة

من خلال جمعية العصلة بالتعاون مع فريق "بصمة" التطوعي

بادرت الجمعية الخيرية في مركز العصلة بمحافظة تربة، بالتعاون مع فريق بصمة التطوعي، تحت شعار مبادرة "لمسة دفء"؛ بتوفير كسوة الشتاء لأكثر من 300 مستفيد.

واشتملت الكسوة على أجهزة التدفئة وبطانيات وبعض ملابس البرد؛ وذلك مساهمة من الجمعية في مساعدة المستفيدين من الأسر والعمالة الأجنبية على تحمّل الأجواء المناخية الباردة التي تمرّ بها المنطقة في فصل الشتاء.

وقال رئيس الجمعية الشيخ فايح البعاج لـ"سبق": الجمعية الخيرية بالعصلة بدأت يوم أمس الخميس بتوزيع الكسوة الشتوية على المستفيدين بالعصلة وعدد من الأحياء بتربة؛ مراعاة لاحتياجاتهم.

وأضاف "البعاج": المبادرة تجسد أروع صور التلاحم والتكاتف بين أبناء المجتمع، والجمعية الخيرية بالعصلة، ممثلة في إدارتها، تسعى لنشر ثقافة التطوع والمساهمة فيه، وتفعيله من خلال رعاية فريق بصمة التطوعي الذي يشرف على تفعيل هذه المبادرة.

وقدّم رئيس الجمعية الخيرية بمركز العصلة، جزيل الشكر والتقدير لجميع الداعمين لمشروع "كسوة الشتاء"، وجميع أعضاء وعضوات فريق بصمة التطوعي؛ على ما يقومون به من أعمال ومبادرات مميزة.

كسوة الشتاء محافظة تربة فريق بصمة التطوعي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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توزيع كسوة الشتاء على 300 أسرة وعمالة من المحتاجين بتربة
سبق

بادرت الجمعية الخيرية في مركز العصلة بمحافظة تربة، بالتعاون مع فريق بصمة التطوعي، تحت شعار مبادرة "لمسة دفء"؛ بتوفير كسوة الشتاء لأكثر من 300 مستفيد.

واشتملت الكسوة على أجهزة التدفئة وبطانيات وبعض ملابس البرد؛ وذلك مساهمة من الجمعية في مساعدة المستفيدين من الأسر والعمالة الأجنبية على تحمّل الأجواء المناخية الباردة التي تمرّ بها المنطقة في فصل الشتاء.

وقال رئيس الجمعية الشيخ فايح البعاج لـ"سبق": الجمعية الخيرية بالعصلة بدأت يوم أمس الخميس بتوزيع الكسوة الشتوية على المستفيدين بالعصلة وعدد من الأحياء بتربة؛ مراعاة لاحتياجاتهم.

وأضاف "البعاج": المبادرة تجسد أروع صور التلاحم والتكاتف بين أبناء المجتمع، والجمعية الخيرية بالعصلة، ممثلة في إدارتها، تسعى لنشر ثقافة التطوع والمساهمة فيه، وتفعيله من خلال رعاية فريق بصمة التطوعي الذي يشرف على تفعيل هذه المبادرة.

وقدّم رئيس الجمعية الخيرية بمركز العصلة، جزيل الشكر والتقدير لجميع الداعمين لمشروع "كسوة الشتاء"، وجميع أعضاء وعضوات فريق بصمة التطوعي؛ على ما يقومون به من أعمال ومبادرات مميزة.

06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
05:03 PM

توزيع كسوة الشتاء على 300 أسرة وعمالة من المحتاجين بتربة

من خلال جمعية العصلة بالتعاون مع فريق "بصمة" التطوعي

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متعب البقمي - تربة
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بادرت الجمعية الخيرية في مركز العصلة بمحافظة تربة، بالتعاون مع فريق بصمة التطوعي، تحت شعار مبادرة "لمسة دفء"؛ بتوفير كسوة الشتاء لأكثر من 300 مستفيد.

واشتملت الكسوة على أجهزة التدفئة وبطانيات وبعض ملابس البرد؛ وذلك مساهمة من الجمعية في مساعدة المستفيدين من الأسر والعمالة الأجنبية على تحمّل الأجواء المناخية الباردة التي تمرّ بها المنطقة في فصل الشتاء.

وقال رئيس الجمعية الشيخ فايح البعاج لـ"سبق": الجمعية الخيرية بالعصلة بدأت يوم أمس الخميس بتوزيع الكسوة الشتوية على المستفيدين بالعصلة وعدد من الأحياء بتربة؛ مراعاة لاحتياجاتهم.

وأضاف "البعاج": المبادرة تجسد أروع صور التلاحم والتكاتف بين أبناء المجتمع، والجمعية الخيرية بالعصلة، ممثلة في إدارتها، تسعى لنشر ثقافة التطوع والمساهمة فيه، وتفعيله من خلال رعاية فريق بصمة التطوعي الذي يشرف على تفعيل هذه المبادرة.

وقدّم رئيس الجمعية الخيرية بمركز العصلة، جزيل الشكر والتقدير لجميع الداعمين لمشروع "كسوة الشتاء"، وجميع أعضاء وعضوات فريق بصمة التطوعي؛ على ما يقومون به من أعمال ومبادرات مميزة.

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