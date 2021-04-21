النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1028 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 824 خلال الـ24 ساعة الماضية

"تطوير" للمباني تحقق تقدماً على صعيد مشروعاتها خلال شهر أبريل

تصدرها الطفولة المبكرة التي دشّنها أمير نجران

حققت شركة تطوير للمباني TBC الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم تقدمًا لافتًا على صعيد مشروعاتها خلال شهر أبريل 2021.

وتصدر مشروعات الشهر تدشين أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، عددًا من مشاريع الطفولة المبكرة المسندة إلى شركة TBC في المنطقة على رأسها (مدرسة يدمه)، وبلغ إجمالي عدد مدارس مبادرة الطفولة المبكرة في المنطقة 41 مدرسةً، تضم 100 فصلاً، تستقبل أكثر من ألفين طالباً وطالبة.

وعلى صعيد متصل افتتح المدير العام لتعليم الطائف مبنى الطفولة المبكرة بالفيصلية بعد اكتمال أعمال التأهيل، واطلع على المبنى الذي نفذته شركة تطوير للمباني TBC ومرافقه وتجهيزاته بحضور مساعديه وعدد من مسؤولي شركة TBC ومهندسيها.

وشهد شهر أبريل توقيع TBC عقد استثمار في مرفق تعليمي (غير مكتمل) يقع بمدينة الرياض - حي غرناطة، بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع لمدة 35 سنة، مع "الشركة الوطنية للبناء والتسويق" لمدة 25 سنة. وستقوم الشركة الوطنية للبناء والتسويق وفق شروط العقد باستكمال تشييد المرفق التعليمي حسب الشروط الفنية ومن ثم تشغيل المرفق وفق لائحة اشتراطات المدارس الأهلية، كما تقوم بتمويل العقد من خلال مواردها.

وعلى صعيد توقيع العقود الجديدة وقعت TBC أيضًا العقد الخامس مع شركة زهور الطفولة، لإنشاء مجمع تعليمي للبنين –والبنات، في مدينة الرياض.

وفيما يتعلق بالزيارات الميدانية شهد شهر أبريل تفقد مدير عام تعليم الشرقية ميدانيًا عددًا من المشاريع التعليمية المُسندة لشركة تطوير للمباني TBC، كما دشن محافظ وادي الدواسر مباني مبادرة الطفولة المبكرة ورياض الأطفال بتعليم وادي الدواسر برفقة المدير الإقليمي للمنطقة الجنوبية لشركة TBC.

كما اجتمع مدير تعليم حفر الباطن وبحضور المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي لشركة تطوير للمباني TBC بالمنطقة الشرقية ووفد مرافق له، برئيس الغرفة التجارية بحفر الباطن وأعضاء لجنة التعليم الأهلي بالغرفة لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين القطاعين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تطوير" للمباني تحقق تقدماً على صعيد مشروعاتها خلال شهر أبريل
سبق

حققت شركة تطوير للمباني TBC الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم تقدمًا لافتًا على صعيد مشروعاتها خلال شهر أبريل 2021.

وتصدر مشروعات الشهر تدشين أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، عددًا من مشاريع الطفولة المبكرة المسندة إلى شركة TBC في المنطقة على رأسها (مدرسة يدمه)، وبلغ إجمالي عدد مدارس مبادرة الطفولة المبكرة في المنطقة 41 مدرسةً، تضم 100 فصلاً، تستقبل أكثر من ألفين طالباً وطالبة.

وعلى صعيد متصل افتتح المدير العام لتعليم الطائف مبنى الطفولة المبكرة بالفيصلية بعد اكتمال أعمال التأهيل، واطلع على المبنى الذي نفذته شركة تطوير للمباني TBC ومرافقه وتجهيزاته بحضور مساعديه وعدد من مسؤولي شركة TBC ومهندسيها.

وشهد شهر أبريل توقيع TBC عقد استثمار في مرفق تعليمي (غير مكتمل) يقع بمدينة الرياض - حي غرناطة، بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع لمدة 35 سنة، مع "الشركة الوطنية للبناء والتسويق" لمدة 25 سنة. وستقوم الشركة الوطنية للبناء والتسويق وفق شروط العقد باستكمال تشييد المرفق التعليمي حسب الشروط الفنية ومن ثم تشغيل المرفق وفق لائحة اشتراطات المدارس الأهلية، كما تقوم بتمويل العقد من خلال مواردها.

وعلى صعيد توقيع العقود الجديدة وقعت TBC أيضًا العقد الخامس مع شركة زهور الطفولة، لإنشاء مجمع تعليمي للبنين –والبنات، في مدينة الرياض.

وفيما يتعلق بالزيارات الميدانية شهد شهر أبريل تفقد مدير عام تعليم الشرقية ميدانيًا عددًا من المشاريع التعليمية المُسندة لشركة تطوير للمباني TBC، كما دشن محافظ وادي الدواسر مباني مبادرة الطفولة المبكرة ورياض الأطفال بتعليم وادي الدواسر برفقة المدير الإقليمي للمنطقة الجنوبية لشركة TBC.

كما اجتمع مدير تعليم حفر الباطن وبحضور المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي لشركة تطوير للمباني TBC بالمنطقة الشرقية ووفد مرافق له، برئيس الغرفة التجارية بحفر الباطن وأعضاء لجنة التعليم الأهلي بالغرفة لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين القطاعين.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
02:58 PM

"تطوير" للمباني تحقق تقدماً على صعيد مشروعاتها خلال شهر أبريل

تصدرها الطفولة المبكرة التي دشّنها أمير نجران

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
265

حققت شركة تطوير للمباني TBC الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم تقدمًا لافتًا على صعيد مشروعاتها خلال شهر أبريل 2021.

وتصدر مشروعات الشهر تدشين أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، عددًا من مشاريع الطفولة المبكرة المسندة إلى شركة TBC في المنطقة على رأسها (مدرسة يدمه)، وبلغ إجمالي عدد مدارس مبادرة الطفولة المبكرة في المنطقة 41 مدرسةً، تضم 100 فصلاً، تستقبل أكثر من ألفين طالباً وطالبة.

وعلى صعيد متصل افتتح المدير العام لتعليم الطائف مبنى الطفولة المبكرة بالفيصلية بعد اكتمال أعمال التأهيل، واطلع على المبنى الذي نفذته شركة تطوير للمباني TBC ومرافقه وتجهيزاته بحضور مساعديه وعدد من مسؤولي شركة TBC ومهندسيها.

وشهد شهر أبريل توقيع TBC عقد استثمار في مرفق تعليمي (غير مكتمل) يقع بمدينة الرياض - حي غرناطة، بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع لمدة 35 سنة، مع "الشركة الوطنية للبناء والتسويق" لمدة 25 سنة. وستقوم الشركة الوطنية للبناء والتسويق وفق شروط العقد باستكمال تشييد المرفق التعليمي حسب الشروط الفنية ومن ثم تشغيل المرفق وفق لائحة اشتراطات المدارس الأهلية، كما تقوم بتمويل العقد من خلال مواردها.

وعلى صعيد توقيع العقود الجديدة وقعت TBC أيضًا العقد الخامس مع شركة زهور الطفولة، لإنشاء مجمع تعليمي للبنين –والبنات، في مدينة الرياض.

وفيما يتعلق بالزيارات الميدانية شهد شهر أبريل تفقد مدير عام تعليم الشرقية ميدانيًا عددًا من المشاريع التعليمية المُسندة لشركة تطوير للمباني TBC، كما دشن محافظ وادي الدواسر مباني مبادرة الطفولة المبكرة ورياض الأطفال بتعليم وادي الدواسر برفقة المدير الإقليمي للمنطقة الجنوبية لشركة TBC.

كما اجتمع مدير تعليم حفر الباطن وبحضور المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي لشركة تطوير للمباني TBC بالمنطقة الشرقية ووفد مرافق له، برئيس الغرفة التجارية بحفر الباطن وأعضاء لجنة التعليم الأهلي بالغرفة لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين القطاعين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,282
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,146
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,559
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,552

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان
هوايات قاتلة

هوايات قاتلة

محمد الصيعري
طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة