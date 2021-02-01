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عاصفة ثلجية لم تشهدها واشنطن منذ سنوات والسفارة السعودية تغلق وتحذّر

أهابت بالمواطنين اتباع إرشادات السلامة وتعليمات السلطات المحلية

نوّهت السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها ستكون مغلقة اليوم الاثنين ١ فبراير؛ وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأهابت السفارة بالمواطنين اتباع إرشادات السلامة وتعليمات السلطات المحلية؛ مشيرة إلى أنه سيتم استئناف العمل يوم غد الثلاثاء ٢ فبراير ٢٠٢١م.

وكانت خدمة الطقس الوطنية الأمريكية قد أطلقت -منذ أيام- تحذيرات من تراكم الثلوج وإغلاق بعض الطرقات؛ تحسبًا لهطول ثلجي لم تشهد واشنطن مثيلًا له منذ سنوات.

وبدأ يوم أمس الأحد تساقط كبير للثلوج على العاصمة الأمريكية وبعض المناطق المجاورة لها، ويُتوقع أن تشمل العاصفة الثلجية عدة مدن في ولايات: (ميريلاند، وفيرجينيا، ووست فرجينيا، وبنسلفانيا، ونيوجرزي، ونيويورك، وغيرها في الشمال الشرقي).

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عاصفة ثلجية لم تشهدها واشنطن منذ سنوات والسفارة السعودية تغلق وتحذّر
سبق

نوّهت السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها ستكون مغلقة اليوم الاثنين ١ فبراير؛ وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأهابت السفارة بالمواطنين اتباع إرشادات السلامة وتعليمات السلطات المحلية؛ مشيرة إلى أنه سيتم استئناف العمل يوم غد الثلاثاء ٢ فبراير ٢٠٢١م.

وكانت خدمة الطقس الوطنية الأمريكية قد أطلقت -منذ أيام- تحذيرات من تراكم الثلوج وإغلاق بعض الطرقات؛ تحسبًا لهطول ثلجي لم تشهد واشنطن مثيلًا له منذ سنوات.

وبدأ يوم أمس الأحد تساقط كبير للثلوج على العاصمة الأمريكية وبعض المناطق المجاورة لها، ويُتوقع أن تشمل العاصفة الثلجية عدة مدن في ولايات: (ميريلاند، وفيرجينيا، ووست فرجينيا، وبنسلفانيا، ونيوجرزي، ونيويورك، وغيرها في الشمال الشرقي).

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
08:30 AM

عاصفة ثلجية لم تشهدها واشنطن منذ سنوات والسفارة السعودية تغلق وتحذّر

أهابت بالمواطنين اتباع إرشادات السلامة وتعليمات السلطات المحلية

A A A
خالد علي - الرياض
0
1,224

نوّهت السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها ستكون مغلقة اليوم الاثنين ١ فبراير؛ وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأهابت السفارة بالمواطنين اتباع إرشادات السلامة وتعليمات السلطات المحلية؛ مشيرة إلى أنه سيتم استئناف العمل يوم غد الثلاثاء ٢ فبراير ٢٠٢١م.

وكانت خدمة الطقس الوطنية الأمريكية قد أطلقت -منذ أيام- تحذيرات من تراكم الثلوج وإغلاق بعض الطرقات؛ تحسبًا لهطول ثلجي لم تشهد واشنطن مثيلًا له منذ سنوات.

وبدأ يوم أمس الأحد تساقط كبير للثلوج على العاصمة الأمريكية وبعض المناطق المجاورة لها، ويُتوقع أن تشمل العاصفة الثلجية عدة مدن في ولايات: (ميريلاند، وفيرجينيا، ووست فرجينيا، وبنسلفانيا، ونيوجرزي، ونيويورك، وغيرها في الشمال الشرقي).

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