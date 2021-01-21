النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إغاثي الملك سلمان" يوزع 1,100 حقيبة مدرسية في "سيحوت المهرة"

المركز قدّم أكثر من 245 طنًّا من السلال الغذائية في حضرموت

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 1,099 حقيبة مدرسية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأشد ضعفًا في مديرية سيحوت بمحافظة المهرة، استفاد منها 1,099 طالبًا.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز الذي يهدف إلى توفير الحقيبة المدرسية لأطفال اليمن.

من جهة أخرى وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مواد إيوائية شملت 50 خيمة و100 بطانية للنازحين في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 100 نازح.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 246 طنًّا و100 كيلوغرام من السلال الغذائية في مديريات رماه والسوم والقف بمحافظة حضرموت، استفاد منها 13.800 فرد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إغاثي الملك سلمان" يوزع 1,100 حقيبة مدرسية في "سيحوت المهرة"
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 1,099 حقيبة مدرسية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأشد ضعفًا في مديرية سيحوت بمحافظة المهرة، استفاد منها 1,099 طالبًا.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز الذي يهدف إلى توفير الحقيبة المدرسية لأطفال اليمن.

من جهة أخرى وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مواد إيوائية شملت 50 خيمة و100 بطانية للنازحين في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 100 نازح.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 246 طنًّا و100 كيلوغرام من السلال الغذائية في مديريات رماه والسوم والقف بمحافظة حضرموت، استفاد منها 13.800 فرد.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
05:31 PM

"إغاثي الملك سلمان" يوزع 1,100 حقيبة مدرسية في "سيحوت المهرة"

المركز قدّم أكثر من 245 طنًّا من السلال الغذائية في حضرموت

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
308

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 1,099 حقيبة مدرسية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأشد ضعفًا في مديرية سيحوت بمحافظة المهرة، استفاد منها 1,099 طالبًا.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز الذي يهدف إلى توفير الحقيبة المدرسية لأطفال اليمن.

من جهة أخرى وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مواد إيوائية شملت 50 خيمة و100 بطانية للنازحين في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 100 نازح.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 246 طنًّا و100 كيلوغرام من السلال الغذائية في مديريات رماه والسوم والقف بمحافظة حضرموت، استفاد منها 13.800 فرد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,512
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,115
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,940
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,895

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة