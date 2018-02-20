"بوينج السعودية" ترعى معرض القوات المسلحة "أفد 2018"

تأكيدًا لدعمها الصناعات المحلية ومساهمتها في "رؤية 2030"

تستعد شركة بوينج الإستراتيجية للمشاركة كراع ماسي لمعرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد" الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة 25 فبراير إلى 3 مارس 2018 برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



يأتي ذلك تأكيداً لجهود الشركة في دعم الصناعات المحلية والمساهمة في رؤية المملكة 2030، من خلال برامجها الخاصة بدعم الصناعة الوطنية وتطويرها بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية.



وستعرض الشركة عبر جناحها المتكامل، مجموعة من المنصات والخدمات والقيام بالتعريف عن أنشطة الشركة في مجال توطين الصناعة ومشاركة الجمهور آخر ما توصلت إليه تقنيات الطيران والدفاع بالعالم.



وسيتم عرض مجموعة من قطع الغيار التي تصنعها الشركة مع شركائها المحليين وعرض القطع والمعدات التي تود الشركة إسناد عملية تصنيعها إلى شركات محلية.



وقال المهندس أحمد عبد القادر جزار رئيس بوينج السعودية: سعداء بمشاركة الشركة في هذا المعرض المهم الذي يعكس نتائج إيجابية على الإقتصاد السعودي من خلال توطين الصناعات، ونشيد بجهود القوات المسلحة في تنظيمه والإشرف عليه.



وأضاف: سيساعد هذا المعرض في نقل المعرفة والتقنية لأرض الممكلة العربية السعودية وذلك من خلال تعاون الشركات العالمية مع المؤسسات الوطنية والتي ستعكس إيجابا على الصناعات المحلية.



وأردف: نحن في بوينج نفخر بكوننا شريكاً استراتيجياً للمملكة العربية السعودية لأكثر من 70 عاماً ونحن مستمرون بهذه الشراكة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية من خلال المساهمة في رؤية المملكة 2030.



وتاتي مشاركة "بوينج"، بصفتها داعماً رائداً للمؤسسات الوطنية، وذلك من خلال دعم القطاع الصناعي المحلي وخلق فرص عمل آمنة للمواطنين السعوديين.



وأطلقت الشركة برامج شركات التوازن الاقتصادي التي اعتمد أربعة منها هي شركة السلام لصناعة الطيران وشركة الإلكترونيات المتقدمة وشركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة والشركة الدولية لهندسة النظم.



ومازالت "بوينج" تمتلك الحصة الأكبر في شركة السلام، لتواصل الدعم المستمر في توسعة القاعدة التقنية لشركة السلام.



من جهته، قال جون بايد نائب الرئيس التنفيذي لوحدة بوينج للدفاع والفضاء والأمن في المملكة: مشاركة بوينج تأتي ضمن الجهود المبذولة في توطين الصناعة بمختلف أنواعها، وتعزيز الصناعة المحلية، خصوصًا في ظل وجود الإمكانات والموارد والدعم التي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية للشركات المحلية والعالمية التي تقوم بأعمالها في المملكة.



ومازالت بوينج تواصل الإسهام في توسعة القاعدة التقنية للعديد من المؤسسات المحلية في المجالات المدنية والعسكرية.



وحرصت بوينج والشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران وشركة السلام لصناعة الطيران على تأسيس وإنشاء الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية بالمملكة العربية السعودية، هي الأولى من نوعها.



وستقدم الشركة الجديدة مجموعة من الخدمات المتكاملة للصيانة الشاملة والدعم التقني للطائرات العمودية بمختلف أنواعها.



وتركز هذه الشراكة على توفير فرص عمل مستديمة للشباب السعودي مما يساعد في تنمية وتطوير المهارات التقنية والفنية والدعم والمساندة لدى الكفاءات الوطنية في مجال صناعة الطيران العمودي.



وستتولى الشركة دعم منصات الطيران العمودي بشقيه المدني والعسكري مثل الطائرات العمودية من طراز بوينج AH-64 "الأباتشي"، وCH-47 "الشينوك"، AH-6i.