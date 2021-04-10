وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر وادي الفرع، تبدأ من الساعة الـ 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-10 أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية. وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر وادي الفرع، تبدأ من الساعة الـ 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442 10:22 AM

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة في حالة تشمل محافظات عدة بالمنطقة وتستمر حتى الـ 9 مساءً





A A A





1 مشاركة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر وادي الفرع، تبدأ من الساعة الـ 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.