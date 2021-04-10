"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة
في حالة تشمل محافظات عدة بالمنطقة وتستمر حتى الـ 9 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر وادي الفرع، تبدأ من الساعة الـ 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-04-10
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر وادي الفرع، تبدأ من الساعة الـ 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
10:22 AM
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة
في حالة تشمل محافظات عدة بالمنطقة وتستمر حتى الـ 9 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر وادي الفرع، تبدأ من الساعة الـ 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.