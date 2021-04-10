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"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة

في حالة تشمل محافظات عدة بالمنطقة وتستمر حتى الـ 9 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر وادي الفرع، تبدأ من الساعة الـ 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر وادي الفرع، تبدأ من الساعة الـ 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
10:22 AM

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة

في حالة تشمل محافظات عدة بالمنطقة وتستمر حتى الـ 9 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر وادي الفرع، تبدأ من الساعة الـ 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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