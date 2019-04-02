"نور مكة" ينفذ فعاليات الأسبوع العالمي للجلوكوما.. ضمن الفعاليات التوعوية للصحة

بصيري: ثاني أسباب كف البصر بالمملكة والمُؤدي للفقدان الدائم بشكلٍ تدريجي

‏أقام قسم جراحة العيون ‏بمستشفى النور التخصصي بالتعاون مع إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية مساء أمس الأحد، فعاليات الأسبوع العالمي للجلوكوما، ‏برعاية مدير مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة الدكتور فواز بن حمدي الجهني، وبحضور رئيس قسم جراحة العيون الدكتور إبراهيم الجابري، والمنسق الوطني لمكافحة العمى بمكة المكرمة الدكتور سامر سليمان بصيري، وعدد من رؤساء الأقسام وعدد من الإعلاميين والمصورين ومشاهير السوشيال ميديا.

وأوضح المنسق الوطني لمكافحة العمى بمكة الدكتور سامر سليمان بصيري، أن الأسبوع العالمي للجلوكوما يُقام كل عام في شهر مارس على مستوى العالم للتوعية بمرض ارتفاع ضغط العين الذي يسبب تلفًا في أنسجة العصب البصري, ويتبعه تدريجيًا فقد أجزاء من المجال البصري للرؤية, وفقدان الرؤية تمامًا إذا لم يُعالج, بالإضافة إلى التوعية بمرض "الماء الأزرق" المعني بعدم التوازن بين كمية السائل الذي تفرزه العين وبين قدرة قنوات العين الخاصة بتصريف هذا السائل فينتج عنه تجمع السائل داخل العين ما يؤدي إلى الضغط على أنسجة العين الداخلية بما فيها العصب البصري ما يؤدي في النهاية إلى تلفه.

وبيّن أن "الجلوكوما" ثاني الأسباب الرئيسة لفقدان البصر بالمملكة والمُسبب للفقدان الدائم للبصر بشكلٍ تدريجي، إذا لم يُكتشف ويُعالج في بدايته.

احتوت الفعالية على أركان توعوية عن أهمية مكافحة مرض الجلوكوما "الماء الأزرق" وأنواعه وأعراضه وطرق الوقاية منه وخطورته بالإضافة إلى كشف طبي لقياس ضغط العين للزوار وتجربة الواقع الافتراضي للجلوكوما.

ومن جهة أخرى، أوضح مدير مستشفى النور التخصصي الدكتور فواز بن حمدي الجهني، أن الهدف من تفعيل الأيام العالمية بالمستشفى، تأتي ضمن الفعاليات التوعوية والتثقيفية التي تنظمها وزارة الصحة، من أجل نشر الوعي الصحي والحفاظ على سلامة الإنسان من مخاطر الأمراض التي قد تصيبه.

وفي ختام الفعالية، كرّم الدكتور "الجهني" الأقسام المشاركة والمنظمين والداعمين والرعاة الإعلاميين.