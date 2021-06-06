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الرائد يدعم صفوفه بالمدافع البرازيلي "رينيه سانتوس"

قادمًا من نادي ماريتيمو البرتغالي

أعلن نادي الرائد برئاسة فهد المطوع تعاقده رسميًا مع المدافع البرازيلي "رينيه سانتوس" قادمًا من نادي ماريتيمو البرتغالي، دون الكشف عن تفاصيل العقد.

وقال الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" قبل قليل: "أنهى رئيس مجلس إدارة نادي الرائد فهد المطوع رسميًا إجراءات التعاقد مع اللاعب البرازيلي "رينيه سانتوس" قادمًا من نادي ماريتيمو البرتغالي".

وسبق للمدافع البرازيلي "صاحب 29 عامًا" تمثيل أندية باهيا وجريميو وفيتوريا، أتليتيكو غويانيينسي وبارانا في البرازيل، وكاواساكي فرونتال الياباني وزستافوني ودينامو تبليسي في جورجيا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الرائد يدعم صفوفه بالمدافع البرازيلي "رينيه سانتوس"
سبق

أعلن نادي الرائد برئاسة فهد المطوع تعاقده رسميًا مع المدافع البرازيلي "رينيه سانتوس" قادمًا من نادي ماريتيمو البرتغالي، دون الكشف عن تفاصيل العقد.

وقال الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" قبل قليل: "أنهى رئيس مجلس إدارة نادي الرائد فهد المطوع رسميًا إجراءات التعاقد مع اللاعب البرازيلي "رينيه سانتوس" قادمًا من نادي ماريتيمو البرتغالي".

وسبق للمدافع البرازيلي "صاحب 29 عامًا" تمثيل أندية باهيا وجريميو وفيتوريا، أتليتيكو غويانيينسي وبارانا في البرازيل، وكاواساكي فرونتال الياباني وزستافوني ودينامو تبليسي في جورجيا.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
10:03 PM
اخر تعديل
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
10:14 PM

الرائد يدعم صفوفه بالمدافع البرازيلي "رينيه سانتوس"

قادمًا من نادي ماريتيمو البرتغالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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أعلن نادي الرائد برئاسة فهد المطوع تعاقده رسميًا مع المدافع البرازيلي "رينيه سانتوس" قادمًا من نادي ماريتيمو البرتغالي، دون الكشف عن تفاصيل العقد.

وقال الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" قبل قليل: "أنهى رئيس مجلس إدارة نادي الرائد فهد المطوع رسميًا إجراءات التعاقد مع اللاعب البرازيلي "رينيه سانتوس" قادمًا من نادي ماريتيمو البرتغالي".

وسبق للمدافع البرازيلي "صاحب 29 عامًا" تمثيل أندية باهيا وجريميو وفيتوريا، أتليتيكو غويانيينسي وبارانا في البرازيل، وكاواساكي فرونتال الياباني وزستافوني ودينامو تبليسي في جورجيا.

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