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مصادر بـ"أمانة مكة": بدء مشروع إنارة طريق إبراهيم الخليل خلال 60 يومًا

يمتد حتى مخططات ولي العهد "8، 7، 6، 5"

قالت مصادر في أمانة العاصمة المقدسة: إنه سيتم البدء في إنارة طريق إبراهيم الخليل بمكة المكرمة، الممتد حتى مخططات ولي العهد "8، 7، 6، 5"؛ وذلك خلال الشهرين القادمين.

يأتي ذلك ضِمن الجهود التي تبذلها أمانة العاصمة المقدسة، لتحسين مدخل المدينة، وحفاظًا على سلامة مستخدمي الطريق، الذي يسلكه العديد من سكان تلك المخططات؛ فضلًا عن اقتراب افتتاح مدينة السيارات، والعديد من المشاريع الحيوية بالمنطقة.

وستحدّ إنارة الطريق -بلا شك- من الحوادث المرورية الدامية، التي يشهدها الطريق؛ خاصةً في الفترة المسائية؛ نظرًا لانعدام الإنارة فيه؛ وهو ما طالَبَ به السكان في تقارير سابقة نشرتها "سبق"، طالبوا فيها أمانة العاصمة المقدسة بضرورة إنارة الطريق على وجه السرعة؛ للحد من الحوادث، والقضاء على الظلام الحالك الذي يحيط بالطريق منذ عدة سنوات.

العاصمة المقدسة أمانة العاصمة المقدسة طريق إبراهيم الخليل مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر بـ"أمانة مكة": بدء مشروع إنارة طريق إبراهيم الخليل خلال 60 يومًا
سبق

قالت مصادر في أمانة العاصمة المقدسة: إنه سيتم البدء في إنارة طريق إبراهيم الخليل بمكة المكرمة، الممتد حتى مخططات ولي العهد "8، 7، 6، 5"؛ وذلك خلال الشهرين القادمين.

يأتي ذلك ضِمن الجهود التي تبذلها أمانة العاصمة المقدسة، لتحسين مدخل المدينة، وحفاظًا على سلامة مستخدمي الطريق، الذي يسلكه العديد من سكان تلك المخططات؛ فضلًا عن اقتراب افتتاح مدينة السيارات، والعديد من المشاريع الحيوية بالمنطقة.

وستحدّ إنارة الطريق -بلا شك- من الحوادث المرورية الدامية، التي يشهدها الطريق؛ خاصةً في الفترة المسائية؛ نظرًا لانعدام الإنارة فيه؛ وهو ما طالَبَ به السكان في تقارير سابقة نشرتها "سبق"، طالبوا فيها أمانة العاصمة المقدسة بضرورة إنارة الطريق على وجه السرعة؛ للحد من الحوادث، والقضاء على الظلام الحالك الذي يحيط بالطريق منذ عدة سنوات.

25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
07:13 PM
اخر تعديل
26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
01:53 AM

مصادر بـ"أمانة مكة": بدء مشروع إنارة طريق إبراهيم الخليل خلال 60 يومًا

يمتد حتى مخططات ولي العهد "8، 7، 6، 5"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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5,654

قالت مصادر في أمانة العاصمة المقدسة: إنه سيتم البدء في إنارة طريق إبراهيم الخليل بمكة المكرمة، الممتد حتى مخططات ولي العهد "8، 7، 6، 5"؛ وذلك خلال الشهرين القادمين.

يأتي ذلك ضِمن الجهود التي تبذلها أمانة العاصمة المقدسة، لتحسين مدخل المدينة، وحفاظًا على سلامة مستخدمي الطريق، الذي يسلكه العديد من سكان تلك المخططات؛ فضلًا عن اقتراب افتتاح مدينة السيارات، والعديد من المشاريع الحيوية بالمنطقة.

وستحدّ إنارة الطريق -بلا شك- من الحوادث المرورية الدامية، التي يشهدها الطريق؛ خاصةً في الفترة المسائية؛ نظرًا لانعدام الإنارة فيه؛ وهو ما طالَبَ به السكان في تقارير سابقة نشرتها "سبق"، طالبوا فيها أمانة العاصمة المقدسة بضرورة إنارة الطريق على وجه السرعة؛ للحد من الحوادث، والقضاء على الظلام الحالك الذي يحيط بالطريق منذ عدة سنوات.

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