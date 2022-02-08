"فروسية المدينة" يواصل سباقات الموسم بجوائز تتجاوز مليوني ريال

تتضمن 40 شوطًا بـ11 كأسًا و10 جوائز تقديرية و20 درعًا

يواصل ميدان فروسية المدينة المنورة سباقات موسم هذا العام، بجوائز تبلغ قيمتها أكثر من مليوني ريال.

ويهدف موسم هذا العام إلى استمرار تحقيق النتائج المميزة لميدان المدينة المنورة، من خلال قيمة الجوائز والمسابقات والبرامج المصاحبة للسباقات التي تهدف إلى تعزيز وتطوير هذه الرياضة بالمنطقة.

وفي ذات السياق نظم ميدان فروسية المدينة المنورة، سباق البوني للأطفال؛ حيث تعد هذه التجربة الثانية من نوعها على مستوى المملكة، بهدف تشجيع فرسان المستقبل على ممارسة رياضة ركوب الخيل وكسر حاجز الخوف لديهم.

وشهد السباق الذي بلغت جوائزه 10 آلاف ريال تفاعل الجمهور مع المتسابقين، مطالبين في الوقت ذاته بتكرار هذه التجربة.

وقال مدير عام نادي الفروسية بالمدينة المنورة مصعب بن عبد الكريم مطبقاني: إن استعدادات موسم السباقات لهذا العام بدأت مبكرًا في جوانب عدة منها التنظيمية والفنية؛ استعدادًا لتقديم موسم يليق بمحبي الخيل.

وأضاف أن برنامج السباق لهذا العام يحتوي على ٤٠ شوطًا بـ١١ كأسًا و١٠ جوائز تقديرية و٢٠ درعًا، إضافة إلى تنوع المسافات، ويحتوي على مسافة السرعة ١٠٠٠م التي يتميز بها ميدان المدينة المنورة.

وقدم "مطبقاني" شكره وتقديره لكل الجهات الراعية والداعمة للنادي، داعيًا الجميع للحضور إلى ميدان الخيل بالصويدرة والاستمتاع بالسباقات والبرامج المصاحبة التي تنطلق كل يوم جمعة حتى الثامن من شهر شعبان المقبل.