النقيب "المرزوقي" يحصل على الماجستير من جامعة نوتنجهام

حصل النقيب مشاري بن سعيد بن شارع بن قعيشيش المرزوقي على درجة الماجستير من جامعة نوتنجهام في بريطانيا مع مرتبة الشرف.
"سبق" تهنئ "المرزوقي"، وتبارك حصوله على الماجستير بتفوُّق.
حصل النقيب مشاري بن سعيد بن شارع بن قعيشيش المرزوقي على درجة الماجستير من جامعة نوتنجهام في بريطانيا مع مرتبة الشرف.
"سبق" تهنئ "المرزوقي"، وتبارك حصوله على الماجستير بتفوُّق.
حصل النقيب مشاري بن سعيد بن شارع بن قعيشيش المرزوقي على درجة الماجستير من جامعة نوتنجهام في بريطانيا مع مرتبة الشرف.
"سبق" تهنئ "المرزوقي"، وتبارك حصوله على الماجستير بتفوُّق.
حصل النقيب مشاري بن سعيد بن شارع بن قعيشيش المرزوقي على درجة الماجستير من جامعة نوتنجهام في بريطانيا مع مرتبة الشرف.
"سبق" تهنئ "المرزوقي"، وتبارك حصوله على الماجستير بتفوُّق.