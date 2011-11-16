النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي منخفض جديد أمام الدولار الأمريكي

تزامنًا مع إعلان إيران وتركيا عن رغبتهما في تعزيز التعاون الثنائي

هبطت الليرة التركية نحو 0.8% إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 10.075 مقابل الدولار الأمريكي، وفق العربية نت.

وتفصيلاً، يأتي هذا الهبوط في وقت أعربت فيه إيران وتركيا عن رغبتهما في تعزيز التعاون الإقليمي والثنائي، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، إلى طهران اليوم الاثنين.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي "أجرينا مباحثات مهمة ومفيدة. لقد اتفقنا على تطوير العلاقات بين البلدين".

ووصف كبير محللي الأسواق في تي ماتريكس، هيثم الجندي، في مقابلة مع قناة "العربية" هبوط الليرة التركية، بأنه يأتي "انعكاسًا لسير تركيا عكس التيار العالمي، ففي الوقت الذي يمضي فيه العالم نحو التشديد النقدي، تقوم تركيا بتعزيز التيسير النقدي غير المبرر مع خفض الفائدة، ويعمق هذا التوجه من حالة أسعار الفائدة الحقيقة السالبة التي تضر بالعملة".

وأرجع الجندي أزمة الليرة التركية إلى القلق بشأن السياسة النقدية، بالنظر إلى دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان المتكررة لخفض أسعار الفائدة وتغييراته المتكررة في قيادة البنك المركزي.

من المتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس إلى 15 % هذا الأسبوع، بحسب استطلاع للرأي أجرته رويترز، حتى على الرغم من بقاء التضخم قرب 20 %.

وتفاقم هبوط الليرة أخيرًا أيضًا مع ارتفاع الدولار بعد بيانات أعلى من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة.

وفقدت الليرة، صاحبة أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة لهذا العام، ثلثي قيمتها في خمس سنوات.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي منخفض جديد أمام الدولار الأمريكي
سبق

هبطت الليرة التركية نحو 0.8% إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 10.075 مقابل الدولار الأمريكي، وفق العربية نت.

وتفصيلاً، يأتي هذا الهبوط في وقت أعربت فيه إيران وتركيا عن رغبتهما في تعزيز التعاون الإقليمي والثنائي، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، إلى طهران اليوم الاثنين.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي "أجرينا مباحثات مهمة ومفيدة. لقد اتفقنا على تطوير العلاقات بين البلدين".

ووصف كبير محللي الأسواق في تي ماتريكس، هيثم الجندي، في مقابلة مع قناة "العربية" هبوط الليرة التركية، بأنه يأتي "انعكاسًا لسير تركيا عكس التيار العالمي، ففي الوقت الذي يمضي فيه العالم نحو التشديد النقدي، تقوم تركيا بتعزيز التيسير النقدي غير المبرر مع خفض الفائدة، ويعمق هذا التوجه من حالة أسعار الفائدة الحقيقة السالبة التي تضر بالعملة".

وأرجع الجندي أزمة الليرة التركية إلى القلق بشأن السياسة النقدية، بالنظر إلى دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان المتكررة لخفض أسعار الفائدة وتغييراته المتكررة في قيادة البنك المركزي.

من المتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس إلى 15 % هذا الأسبوع، بحسب استطلاع للرأي أجرته رويترز، حتى على الرغم من بقاء التضخم قرب 20 %.

وتفاقم هبوط الليرة أخيرًا أيضًا مع ارتفاع الدولار بعد بيانات أعلى من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة.

وفقدت الليرة، صاحبة أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة لهذا العام، ثلثي قيمتها في خمس سنوات.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
11:39 PM

الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي منخفض جديد أمام الدولار الأمريكي

تزامنًا مع إعلان إيران وتركيا عن رغبتهما في تعزيز التعاون الثنائي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
2,486

هبطت الليرة التركية نحو 0.8% إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 10.075 مقابل الدولار الأمريكي، وفق العربية نت.

وتفصيلاً، يأتي هذا الهبوط في وقت أعربت فيه إيران وتركيا عن رغبتهما في تعزيز التعاون الإقليمي والثنائي، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، إلى طهران اليوم الاثنين.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي "أجرينا مباحثات مهمة ومفيدة. لقد اتفقنا على تطوير العلاقات بين البلدين".

ووصف كبير محللي الأسواق في تي ماتريكس، هيثم الجندي، في مقابلة مع قناة "العربية" هبوط الليرة التركية، بأنه يأتي "انعكاسًا لسير تركيا عكس التيار العالمي، ففي الوقت الذي يمضي فيه العالم نحو التشديد النقدي، تقوم تركيا بتعزيز التيسير النقدي غير المبرر مع خفض الفائدة، ويعمق هذا التوجه من حالة أسعار الفائدة الحقيقة السالبة التي تضر بالعملة".

وأرجع الجندي أزمة الليرة التركية إلى القلق بشأن السياسة النقدية، بالنظر إلى دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان المتكررة لخفض أسعار الفائدة وتغييراته المتكررة في قيادة البنك المركزي.

من المتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس إلى 15 % هذا الأسبوع، بحسب استطلاع للرأي أجرته رويترز، حتى على الرغم من بقاء التضخم قرب 20 %.

وتفاقم هبوط الليرة أخيرًا أيضًا مع ارتفاع الدولار بعد بيانات أعلى من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة.

وفقدت الليرة، صاحبة أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة لهذا العام، ثلثي قيمتها في خمس سنوات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,499
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,164
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,170
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,221

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة