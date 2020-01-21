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رياح وأتربة على تبوك .. و"المدني" تصدر تحذيراتها

تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى منتصف الليل

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها، اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مُثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية بعددٍ من محافظات منطقة تبوك؛ تشمل: محافظة الوجه وأملج وحقل وضباء.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تبدأ -بعد مشيئة الله تعالى- عند الساعة الثانية وتستمر حتى منتصف الليل.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.

حالة الطقس الأرصاد تبوك رياح مثيرة للأتربة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رياح وأتربة على تبوك .. و"المدني" تصدر تحذيراتها
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها، اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مُثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية بعددٍ من محافظات منطقة تبوك؛ تشمل: محافظة الوجه وأملج وحقل وضباء.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تبدأ -بعد مشيئة الله تعالى- عند الساعة الثانية وتستمر حتى منتصف الليل.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
10:46 AM

رياح وأتربة على تبوك .. و"المدني" تصدر تحذيراتها

تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى منتصف الليل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها، اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مُثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية بعددٍ من محافظات منطقة تبوك؛ تشمل: محافظة الوجه وأملج وحقل وضباء.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تبدأ -بعد مشيئة الله تعالى- عند الساعة الثانية وتستمر حتى منتصف الليل.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.

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