ولي العهد يرأس اجتماع "الشؤون السياسية والأمنية" ويستمع لإيجاز سياسي وأمني

اتخذ بشأنها التوصيات اللازمة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في قصر عرقة بالرياض اليوم، اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات، بالإضافة إلى عدد من تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.