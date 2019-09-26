تركيا تفرض شروطاً على "طالبان" لتشغيل مطار كابول

"أردوغان" أعرب عن أمله أن تشارك النساء في الحياة العامة

‬اشترط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الأحد) أن تشكل حركة طالبان حكومة جامعة، قبل إبرام اتفاق معها بخصوص تشغيل مطار كابول.

وذكر "أردوغان" في مقابلة مع قناة "سي بي إس نيوز" على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الحكومة في أفغانستان ليست جامعة، فهي لا تضم جميع المكونات، وطالما أنها كذلك، لن تشغل تركيا مطار كابول، لكن إذا كانت الحكومة أكثر انفتاحاً، يمكن تركيا وقتها أن تذهب"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأعرب عن أمله أن تشارك النساء بشكل فعال في كل جوانب الحياة العامة في أفغانستان.

وأشار الرئيس التركي إلى أن أمن مطار كابول وتحمل تركيا مسؤولية إدارته، أمران تمت مناقشتهما مع الرئيس الأميركي جو بايدن في يونيو في بروكسل خلال قمة لحلف شمال الأطلسي.