مواصلة تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي والتغذية للأطفال والحوامل بعدد من محافظات اليمن

العيادات الطبية لمركز الملك سلمان في مخيم وعلان بحجة تواصل تقديم خدماتها للمستفيدين

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.



وجرى خلال المدة من 26 يناير 2021 حتى 1 فبراير 2022م في محافظة حجة ضخ 2.029.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، إضافة إلى ضخ 547.500 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 42 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء حملة واحدة للنظافة المجتمعية.



وفي محافظة صعدة جرى ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، و40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 28.742 فردًا.



مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات باليمن

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واصل مشروع التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات في محافظات: عدن، ولحج، وتعز، والحديدة، وحضرموت، وحجة، ومأرب؛ تقديم خدماته الطبية والتغذوية للمستفيدين؛ حيث بلغ عددهم خلال المدة من 26 يناير حتى 1 فبراير 2022م، 28.021 مستفيدًا.



وجرى خلال تلك المدة فرز 5.175 طفلًا، وتقديم العلاج لـ296 فردًا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 539 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ877 طفلًا لوقايتهم من سوء التغذية، وفرز 2.990 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ549 حالة، فيما حصلت 2.959 مستفيدة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل "IMCI"، واستفادت 12.713 مراجعة من أنشطة التوعية، و1.923 مستفيدة من ركن المشورة.



ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن في ظل الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.



العيادات الطبية المتنقلة

قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية لـ188 مستفيدًا خلال المدة من 26 يناير حتى 1 فبراير 2022م.



واستقبلت عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 10 مرضى، وعيادة الطوارئ 50 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 24 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 3 حالات، وعيادة الجراحة والتضميد 7 أفراد، وقسم التوعية والتثقيف 6 مستفيدين، كما تم صرف الأدوية لـ94 مستفيدًا.



وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 30 مريضًا، كما تم تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.