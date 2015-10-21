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"التويجري" يكرّم موظفي التسوية الودّية المميزين على مستوى منطقة الرياض

لمساهمتهم في استرداد 34 مليون ريال خلال النصف الأول من العام

‬بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، كرّم مدير عام التسوية الودية في وكالة الشؤون العمالية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز التويجري، صباح اليوم العشرة الاوائل من موظفي التسوية الودية نظير جهودهم المميزة في تحقيق أعلى نسب الصلح في قضايا التسوية الودية على مستوى المنطقة، حيث بلغ عدد الدعاوى الواردة في النصف الأول من العام الميلادي 14358 دعوى بلغت نسبة الصلح فيها 60% ومجموع المبالغ المستردة 34.086.113 ريالاً.

من جانبه، ثمّن الدكتور "الحربي" هذه اللفتة الكريمة من مدير عام التسوية في المملكة، وحرصه على لقاء الموظفين ودعمهم، معبراً عن فخره واعتزازه بجهود منسوبي المنطقة.

حضر التكريم مساعد مدير عام قطاع العمل بمنطقة الرياض بالإنابة صالح النفجان، ومدير إدارة التسوية الودية بمنطقة الرياض ناصر بن موسى وعدد من منسوبي الفرع.

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"التويجري" يكرّم موظفي التسوية الودّية المميزين على مستوى منطقة الرياض
سبق

‬بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، كرّم مدير عام التسوية الودية في وكالة الشؤون العمالية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز التويجري، صباح اليوم العشرة الاوائل من موظفي التسوية الودية نظير جهودهم المميزة في تحقيق أعلى نسب الصلح في قضايا التسوية الودية على مستوى المنطقة، حيث بلغ عدد الدعاوى الواردة في النصف الأول من العام الميلادي 14358 دعوى بلغت نسبة الصلح فيها 60% ومجموع المبالغ المستردة 34.086.113 ريالاً.

من جانبه، ثمّن الدكتور "الحربي" هذه اللفتة الكريمة من مدير عام التسوية في المملكة، وحرصه على لقاء الموظفين ودعمهم، معبراً عن فخره واعتزازه بجهود منسوبي المنطقة.

حضر التكريم مساعد مدير عام قطاع العمل بمنطقة الرياض بالإنابة صالح النفجان، ومدير إدارة التسوية الودية بمنطقة الرياض ناصر بن موسى وعدد من منسوبي الفرع.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
07:07 PM

"التويجري" يكرّم موظفي التسوية الودّية المميزين على مستوى منطقة الرياض

لمساهمتهم في استرداد 34 مليون ريال خلال النصف الأول من العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، كرّم مدير عام التسوية الودية في وكالة الشؤون العمالية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز التويجري، صباح اليوم العشرة الاوائل من موظفي التسوية الودية نظير جهودهم المميزة في تحقيق أعلى نسب الصلح في قضايا التسوية الودية على مستوى المنطقة، حيث بلغ عدد الدعاوى الواردة في النصف الأول من العام الميلادي 14358 دعوى بلغت نسبة الصلح فيها 60% ومجموع المبالغ المستردة 34.086.113 ريالاً.

من جانبه، ثمّن الدكتور "الحربي" هذه اللفتة الكريمة من مدير عام التسوية في المملكة، وحرصه على لقاء الموظفين ودعمهم، معبراً عن فخره واعتزازه بجهود منسوبي المنطقة.

حضر التكريم مساعد مدير عام قطاع العمل بمنطقة الرياض بالإنابة صالح النفجان، ومدير إدارة التسوية الودية بمنطقة الرياض ناصر بن موسى وعدد من منسوبي الفرع.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,037
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,651
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,964
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,078

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