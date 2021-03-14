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برعاية فيصل بن سلمان.. إنشاء معمل البنك العربي الأكاديمي

يهدف إلى تقديم تعليم نوعي لأكثر من ألف طالب وطالبة سنويًّا

وقّع الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، ورئيس مجلس أمناء أكاديمية المدينة المنورة العالمية "مداك"، اتفاقية شراكة بين الأكاديمية والبنك العربي الوطني، يتكفل بموجبها البنك بإنشاء معمل ذكي في الأكاديمية مجهّز بأحدث المعدات التقنية وأكثرها تطورًا، مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، لتقديم تعليم نوعي لأكثر من 1000 طالب وطالبة سنويًّا.

ووقّع الاتفاقية معه، رئيسُ مجلس إدارة البنك العربي الوطني المهندس صلاح بن راشد الراشد، بحضور عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك عبيد عبدالله الرشيد، ومدير أكاديمية "مداك" الدكتور عبدالرحمن علوي.

وأعرَبَ المهندس صلاح بن راشد الراشد، عن تقديره وامتنانه للأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز على رعايته ودعمه لهذه الشراكة؛ مؤكدًا أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص البنك على تبني مبادرات مبتكرة، وبرامج نوعية في مجال المسؤولية الاجتماعية، والإسهام في دعم الجهود والأنشطة الموجهة للارتقاء بالعملية التعليمية؛ لا سيما وأن رؤية المملكة 2030 تؤكد أهمية التعليم والاستثمار في الطاقات البشرية المبدعة والمنتجة.

من جانبه، أعرب الدكتور عبدالرحمن علوي، مدير أكاديمية "مداك"، عن شكره وتقديره لرئيس مجلس أمناء الأكاديمية على دعمه المستمر لـ"مداك"، كما تقدم بالشكر إلى البنك العربي الوطني على هذه المبادرة التي تسهم في تحقيق أهداف الأكاديمية الرامية إلى إعداد جيل واعد من الطلاب والطالبات المبدعين والمتميزين ضمن بيئة تعليمية محفزة على الابتكار والإبداع؛ مشيرًا إلى أن أكاديمية مداك هي مشروع وقفي غير ربحي، يهدف إلى بناء المستقبل من خلال تأسيس أفضل النظم التعليمية.

يُذكر أن البنك العربي الوطني يولي اهتمامًا كبيرًا لمسؤوليته الاجتماعية؛ حيث يتبنى جملة من المبادرات والأنشطة المجتمعية للإسهام في تحقيق نهضة تنموية مستدامة.

أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برعاية فيصل بن سلمان.. إنشاء معمل البنك العربي الأكاديمي
سبق

وقّع الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، ورئيس مجلس أمناء أكاديمية المدينة المنورة العالمية "مداك"، اتفاقية شراكة بين الأكاديمية والبنك العربي الوطني، يتكفل بموجبها البنك بإنشاء معمل ذكي في الأكاديمية مجهّز بأحدث المعدات التقنية وأكثرها تطورًا، مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، لتقديم تعليم نوعي لأكثر من 1000 طالب وطالبة سنويًّا.

ووقّع الاتفاقية معه، رئيسُ مجلس إدارة البنك العربي الوطني المهندس صلاح بن راشد الراشد، بحضور عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك عبيد عبدالله الرشيد، ومدير أكاديمية "مداك" الدكتور عبدالرحمن علوي.

وأعرَبَ المهندس صلاح بن راشد الراشد، عن تقديره وامتنانه للأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز على رعايته ودعمه لهذه الشراكة؛ مؤكدًا أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص البنك على تبني مبادرات مبتكرة، وبرامج نوعية في مجال المسؤولية الاجتماعية، والإسهام في دعم الجهود والأنشطة الموجهة للارتقاء بالعملية التعليمية؛ لا سيما وأن رؤية المملكة 2030 تؤكد أهمية التعليم والاستثمار في الطاقات البشرية المبدعة والمنتجة.

من جانبه، أعرب الدكتور عبدالرحمن علوي، مدير أكاديمية "مداك"، عن شكره وتقديره لرئيس مجلس أمناء الأكاديمية على دعمه المستمر لـ"مداك"، كما تقدم بالشكر إلى البنك العربي الوطني على هذه المبادرة التي تسهم في تحقيق أهداف الأكاديمية الرامية إلى إعداد جيل واعد من الطلاب والطالبات المبدعين والمتميزين ضمن بيئة تعليمية محفزة على الابتكار والإبداع؛ مشيرًا إلى أن أكاديمية مداك هي مشروع وقفي غير ربحي، يهدف إلى بناء المستقبل من خلال تأسيس أفضل النظم التعليمية.

يُذكر أن البنك العربي الوطني يولي اهتمامًا كبيرًا لمسؤوليته الاجتماعية؛ حيث يتبنى جملة من المبادرات والأنشطة المجتمعية للإسهام في تحقيق نهضة تنموية مستدامة.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
11:52 AM

برعاية فيصل بن سلمان.. إنشاء معمل البنك العربي الأكاديمي

يهدف إلى تقديم تعليم نوعي لأكثر من ألف طالب وطالبة سنويًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّع الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، ورئيس مجلس أمناء أكاديمية المدينة المنورة العالمية "مداك"، اتفاقية شراكة بين الأكاديمية والبنك العربي الوطني، يتكفل بموجبها البنك بإنشاء معمل ذكي في الأكاديمية مجهّز بأحدث المعدات التقنية وأكثرها تطورًا، مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، لتقديم تعليم نوعي لأكثر من 1000 طالب وطالبة سنويًّا.

ووقّع الاتفاقية معه، رئيسُ مجلس إدارة البنك العربي الوطني المهندس صلاح بن راشد الراشد، بحضور عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك عبيد عبدالله الرشيد، ومدير أكاديمية "مداك" الدكتور عبدالرحمن علوي.

وأعرَبَ المهندس صلاح بن راشد الراشد، عن تقديره وامتنانه للأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز على رعايته ودعمه لهذه الشراكة؛ مؤكدًا أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص البنك على تبني مبادرات مبتكرة، وبرامج نوعية في مجال المسؤولية الاجتماعية، والإسهام في دعم الجهود والأنشطة الموجهة للارتقاء بالعملية التعليمية؛ لا سيما وأن رؤية المملكة 2030 تؤكد أهمية التعليم والاستثمار في الطاقات البشرية المبدعة والمنتجة.

من جانبه، أعرب الدكتور عبدالرحمن علوي، مدير أكاديمية "مداك"، عن شكره وتقديره لرئيس مجلس أمناء الأكاديمية على دعمه المستمر لـ"مداك"، كما تقدم بالشكر إلى البنك العربي الوطني على هذه المبادرة التي تسهم في تحقيق أهداف الأكاديمية الرامية إلى إعداد جيل واعد من الطلاب والطالبات المبدعين والمتميزين ضمن بيئة تعليمية محفزة على الابتكار والإبداع؛ مشيرًا إلى أن أكاديمية مداك هي مشروع وقفي غير ربحي، يهدف إلى بناء المستقبل من خلال تأسيس أفضل النظم التعليمية.

يُذكر أن البنك العربي الوطني يولي اهتمامًا كبيرًا لمسؤوليته الاجتماعية؛ حيث يتبنى جملة من المبادرات والأنشطة المجتمعية للإسهام في تحقيق نهضة تنموية مستدامة.

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