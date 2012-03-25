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بينها 3 عربية.. الأمم المتحدة تُحذّر من خطر "المجاعة الحادة" في 20 دولة

بيان: 34 مليون شخص على بُعد خطوة واحدة من الجوع المطلق

حذّرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 20 دولة حول العالم، تعاني نقصًا حادًّا في الغذاء، وبحاجة لتوفير مساعدات عاجلة واسعة النطاق، وبالأخص اليمن وجنوب السودان وشمال نيجيريا.

وجاء في بيان الأمم المتحدة: "معظم البلدان التي تواجه هذه المشكلة تقع في إفريقيا؛ لكن النقص الحاد في الغذاء يهدد أيضًا الكثير من بلدان آسيا (أفغانستان) والشرق الأوسط (سوريا ولبنان) وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (هايتي).. اليوم هنالك 34 مليون شخص أُجبروا على العيش في مستوى شديد من انعدام الأمن الغذائي الحاد؛ أي على بُعد خطوة واحدة من الجوع المطلق".

ووفق "روسيا اليوم"، تعود الزيادة المتوقعة في انعدام الأمن الغذائي بـ"بؤر الجوع الساخنة" في الفترة من مارس حتى يوليو 2021، إلى تأثير عوامل مثل النزاعات المسلحة ووباء فيروس كورونا والأحداث الجوية.

وقال ديفيد بيزلي، مدير برنامج الأغذية العالمي: "تحدث كارثة أمام أعيننا؛ نتيجة للصراع والصدمات المناخية ووباء كورونا.. يطرق الجوع أبواب ملايين العائلات".

وأشار إلى أن هناك حاجة إلى 5.5 مليارات دولار من الجهات المانحة؛ لتنفيذ إجراءات الإغاثة الطارئة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بينها 3 عربية.. الأمم المتحدة تُحذّر من خطر "المجاعة الحادة" في 20 دولة
سبق

حذّرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 20 دولة حول العالم، تعاني نقصًا حادًّا في الغذاء، وبحاجة لتوفير مساعدات عاجلة واسعة النطاق، وبالأخص اليمن وجنوب السودان وشمال نيجيريا.

وجاء في بيان الأمم المتحدة: "معظم البلدان التي تواجه هذه المشكلة تقع في إفريقيا؛ لكن النقص الحاد في الغذاء يهدد أيضًا الكثير من بلدان آسيا (أفغانستان) والشرق الأوسط (سوريا ولبنان) وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (هايتي).. اليوم هنالك 34 مليون شخص أُجبروا على العيش في مستوى شديد من انعدام الأمن الغذائي الحاد؛ أي على بُعد خطوة واحدة من الجوع المطلق".

ووفق "روسيا اليوم"، تعود الزيادة المتوقعة في انعدام الأمن الغذائي بـ"بؤر الجوع الساخنة" في الفترة من مارس حتى يوليو 2021، إلى تأثير عوامل مثل النزاعات المسلحة ووباء فيروس كورونا والأحداث الجوية.

وقال ديفيد بيزلي، مدير برنامج الأغذية العالمي: "تحدث كارثة أمام أعيننا؛ نتيجة للصراع والصدمات المناخية ووباء كورونا.. يطرق الجوع أبواب ملايين العائلات".

وأشار إلى أن هناك حاجة إلى 5.5 مليارات دولار من الجهات المانحة؛ لتنفيذ إجراءات الإغاثة الطارئة.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
12:42 PM

بينها 3 عربية.. الأمم المتحدة تُحذّر من خطر "المجاعة الحادة" في 20 دولة

بيان: 34 مليون شخص على بُعد خطوة واحدة من الجوع المطلق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 20 دولة حول العالم، تعاني نقصًا حادًّا في الغذاء، وبحاجة لتوفير مساعدات عاجلة واسعة النطاق، وبالأخص اليمن وجنوب السودان وشمال نيجيريا.

وجاء في بيان الأمم المتحدة: "معظم البلدان التي تواجه هذه المشكلة تقع في إفريقيا؛ لكن النقص الحاد في الغذاء يهدد أيضًا الكثير من بلدان آسيا (أفغانستان) والشرق الأوسط (سوريا ولبنان) وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (هايتي).. اليوم هنالك 34 مليون شخص أُجبروا على العيش في مستوى شديد من انعدام الأمن الغذائي الحاد؛ أي على بُعد خطوة واحدة من الجوع المطلق".

ووفق "روسيا اليوم"، تعود الزيادة المتوقعة في انعدام الأمن الغذائي بـ"بؤر الجوع الساخنة" في الفترة من مارس حتى يوليو 2021، إلى تأثير عوامل مثل النزاعات المسلحة ووباء فيروس كورونا والأحداث الجوية.

وقال ديفيد بيزلي، مدير برنامج الأغذية العالمي: "تحدث كارثة أمام أعيننا؛ نتيجة للصراع والصدمات المناخية ووباء كورونا.. يطرق الجوع أبواب ملايين العائلات".

وأشار إلى أن هناك حاجة إلى 5.5 مليارات دولار من الجهات المانحة؛ لتنفيذ إجراءات الإغاثة الطارئة.

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