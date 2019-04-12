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تدليس وفبركة.. تأييد كبير لحجب "الأناضول التركية" بعد إساءات ضدّ المملكة

خالفت أنظمة وزارة الإعلام وعادت لتنشر إسقاطات جديدة وأكاذيب بعد حجبها

استبشر مغرّدون سعوديون، صباح اليوم، بحجب موقع وكالة الأناضول التركية؛ وذلك نظراً لما تنشره من أكاذيب وتدليس وتضليل للمتلقي، واستهدافها المملكة بأخبار ومعلومات خلال فترات سابقة.

وكانت تلك الوكالة، التي باتت محجوبة وفق قرار حجب ظاهر على صفحتها، قد خالفت أنظمة وزارة الإعلام في المملكة؛ حيث خرجت مطالبات سابقة بحجب الوكالة؛ نظراً لما تمارسه من التحريف والإساءة المتواصلة للمملكة متجاوزة الأعراف الإعلامية وحدود الحريات.

هذا وقد خرجت الوكالة بعد حجبها لتنشر إسقاطات جديدة ضدّ المطالبين بحجبها عبر خبر يتضمن تدليساً وتزويراً جديداً للحقيقة.

وزارة الإعلام وكالة الأناضول التركية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تدليس وفبركة.. تأييد كبير لحجب "الأناضول التركية" بعد إساءات ضدّ المملكة
سبق

استبشر مغرّدون سعوديون، صباح اليوم، بحجب موقع وكالة الأناضول التركية؛ وذلك نظراً لما تنشره من أكاذيب وتدليس وتضليل للمتلقي، واستهدافها المملكة بأخبار ومعلومات خلال فترات سابقة.

وكانت تلك الوكالة، التي باتت محجوبة وفق قرار حجب ظاهر على صفحتها، قد خالفت أنظمة وزارة الإعلام في المملكة؛ حيث خرجت مطالبات سابقة بحجب الوكالة؛ نظراً لما تمارسه من التحريف والإساءة المتواصلة للمملكة متجاوزة الأعراف الإعلامية وحدود الحريات.

هذا وقد خرجت الوكالة بعد حجبها لتنشر إسقاطات جديدة ضدّ المطالبين بحجبها عبر خبر يتضمن تدليساً وتزويراً جديداً للحقيقة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
01:55 PM

تدليس وفبركة.. تأييد كبير لحجب "الأناضول التركية" بعد إساءات ضدّ المملكة

خالفت أنظمة وزارة الإعلام وعادت لتنشر إسقاطات جديدة وأكاذيب بعد حجبها

A A A
محمد المواسي - الرياض
17
8,086

استبشر مغرّدون سعوديون، صباح اليوم، بحجب موقع وكالة الأناضول التركية؛ وذلك نظراً لما تنشره من أكاذيب وتدليس وتضليل للمتلقي، واستهدافها المملكة بأخبار ومعلومات خلال فترات سابقة.

وكانت تلك الوكالة، التي باتت محجوبة وفق قرار حجب ظاهر على صفحتها، قد خالفت أنظمة وزارة الإعلام في المملكة؛ حيث خرجت مطالبات سابقة بحجب الوكالة؛ نظراً لما تمارسه من التحريف والإساءة المتواصلة للمملكة متجاوزة الأعراف الإعلامية وحدود الحريات.

هذا وقد خرجت الوكالة بعد حجبها لتنشر إسقاطات جديدة ضدّ المطالبين بحجبها عبر خبر يتضمن تدليساً وتزويراً جديداً للحقيقة.

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