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"الهلال" يسعى للتجديد مع الإماراتي "عموري" لموسم آخر

​بعد تعافي اللاعب من إصابة الرباط الصليبي

تسعى الإدارة الهلالية إلى تجديد عقد اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" لموسم رياضي آخر.

وكان اللاعب قد انتقل من صفوف العين إلى الهلال، إلا إنه (أي عموري) تعرض لإصابة الرباط الصليبي مطلع أكتوبر من العام الماضي، مما أدى لابتعاده عن الملاعب، من أجل إجراء العملية الجراحية، ومن ثم الخضوع لفترة التأهيل.

وبدأ "عموري" ملامسة الكرة خلال اليومين الماضيين، مما يؤكد عودته لقائمة الفريق الهلالي الأساسية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهلال" يسعى للتجديد مع الإماراتي "عموري" لموسم آخر
سبق

تسعى الإدارة الهلالية إلى تجديد عقد اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" لموسم رياضي آخر.

وكان اللاعب قد انتقل من صفوف العين إلى الهلال، إلا إنه (أي عموري) تعرض لإصابة الرباط الصليبي مطلع أكتوبر من العام الماضي، مما أدى لابتعاده عن الملاعب، من أجل إجراء العملية الجراحية، ومن ثم الخضوع لفترة التأهيل.

وبدأ "عموري" ملامسة الكرة خلال اليومين الماضيين، مما يؤكد عودته لقائمة الفريق الهلالي الأساسية.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
02:34 PM

"الهلال" يسعى للتجديد مع الإماراتي "عموري" لموسم آخر

​بعد تعافي اللاعب من إصابة الرباط الصليبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,394

تسعى الإدارة الهلالية إلى تجديد عقد اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" لموسم رياضي آخر.

وكان اللاعب قد انتقل من صفوف العين إلى الهلال، إلا إنه (أي عموري) تعرض لإصابة الرباط الصليبي مطلع أكتوبر من العام الماضي، مما أدى لابتعاده عن الملاعب، من أجل إجراء العملية الجراحية، ومن ثم الخضوع لفترة التأهيل.

وبدأ "عموري" ملامسة الكرة خلال اليومين الماضيين، مما يؤكد عودته لقائمة الفريق الهلالي الأساسية.

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