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العينان في آن واحد.. تدخل دقيق يعيد البصر إلى شاب بمكة بعد عام من فقدانه

بمستشى النور التخصصي كان الإنجاز الذي غيّر حالته النفسية.. والأم تثمّن

نجح فريق طبي بمستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرّمة؛ في إجراء عملية دقيقة لإعادة النظر لعينَي شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد معاناة لأكثر من عام؛ حيث كان قد تعذر إجراء العملية في مراكز أخرى؛ نظراً لظروفه الصحية؛ ما أثّر في حالته النفسية وفقدان البصر.

وبيّن نائب رئيس قسم العيون الدكتور سامر بصيري؛ أن المريض حضر مع والدته وهو في حالة نفسية سيئة بعد أن فقد بصره أكثر من عام؛ ما حرّمه متعة النظر وكان لا يستطيع أن يرى طعامه ولا شرابه مما زاد معاناته ومعاناة أسرته، إضافة إلى كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ حيث تبين بالفحص وجود ماء أبيض في العينين، ويحتاج الى عملية لإزالتها وزراعة عدسة داخل العينين، مشيراً إلى أنه تم إجراء العملية بمشاركة فريق متخصّص وتكللت بالنجاح، ولله الحمد.

وأوضحت استشارية العيون ورئيس الفريق الطبي للعملية الدكتورة بسنت صلاح الدين، أن مثل هذه الحالات تتطلب مراكز متقدمة وتحت تخدير كامل؛ حيث تكمن الصعوبة في إجراء كلتا العينين في عملية واحدة، لافتة إلى الدور الكبير من الأقسام المساندة في دعم هذه الفئات التي تشمل الخدمة الاجتماعية والتمريض وقسم العمليات والتخدير.

من جهتها، شكرت والدة المريض، الطاقم الطبي الذي أشرف على العملية، وقالت: "الحمد لله الذي أتم على ابني إعادة بصره رغم أنه كان يعاني عدم الرؤية التي أدخلته في حالة نفسية صعبة".

من جانبه، أكد مساعد مدير المستشفى للخدمات الطبية الدكتور مطلق المالكي؛ أن مستشفى النور التخصّصي يزخر بالكفاءات الطبية، التي -بفضل الله- تستطيع التعامل مع جميع الحالات، وخاصة مثل هذه الحالة التي يصعب فيها التشخيص، ولكن -بفضل الله- ثم بتضافر الأقسام لتهيئة المريض أثمرت الجهود بالنجاح.

فريق طبي مستشفى النور التخصصي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العينان في آن واحد.. تدخل دقيق يعيد البصر إلى شاب بمكة بعد عام من فقدانه
سبق

نجح فريق طبي بمستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرّمة؛ في إجراء عملية دقيقة لإعادة النظر لعينَي شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد معاناة لأكثر من عام؛ حيث كان قد تعذر إجراء العملية في مراكز أخرى؛ نظراً لظروفه الصحية؛ ما أثّر في حالته النفسية وفقدان البصر.

وبيّن نائب رئيس قسم العيون الدكتور سامر بصيري؛ أن المريض حضر مع والدته وهو في حالة نفسية سيئة بعد أن فقد بصره أكثر من عام؛ ما حرّمه متعة النظر وكان لا يستطيع أن يرى طعامه ولا شرابه مما زاد معاناته ومعاناة أسرته، إضافة إلى كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ حيث تبين بالفحص وجود ماء أبيض في العينين، ويحتاج الى عملية لإزالتها وزراعة عدسة داخل العينين، مشيراً إلى أنه تم إجراء العملية بمشاركة فريق متخصّص وتكللت بالنجاح، ولله الحمد.

وأوضحت استشارية العيون ورئيس الفريق الطبي للعملية الدكتورة بسنت صلاح الدين، أن مثل هذه الحالات تتطلب مراكز متقدمة وتحت تخدير كامل؛ حيث تكمن الصعوبة في إجراء كلتا العينين في عملية واحدة، لافتة إلى الدور الكبير من الأقسام المساندة في دعم هذه الفئات التي تشمل الخدمة الاجتماعية والتمريض وقسم العمليات والتخدير.

من جهتها، شكرت والدة المريض، الطاقم الطبي الذي أشرف على العملية، وقالت: "الحمد لله الذي أتم على ابني إعادة بصره رغم أنه كان يعاني عدم الرؤية التي أدخلته في حالة نفسية صعبة".

من جانبه، أكد مساعد مدير المستشفى للخدمات الطبية الدكتور مطلق المالكي؛ أن مستشفى النور التخصّصي يزخر بالكفاءات الطبية، التي -بفضل الله- تستطيع التعامل مع جميع الحالات، وخاصة مثل هذه الحالة التي يصعب فيها التشخيص، ولكن -بفضل الله- ثم بتضافر الأقسام لتهيئة المريض أثمرت الجهود بالنجاح.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
10:38 AM

العينان في آن واحد.. تدخل دقيق يعيد البصر إلى شاب بمكة بعد عام من فقدانه

بمستشى النور التخصصي كان الإنجاز الذي غيّر حالته النفسية.. والأم تثمّن

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نجح فريق طبي بمستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرّمة؛ في إجراء عملية دقيقة لإعادة النظر لعينَي شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد معاناة لأكثر من عام؛ حيث كان قد تعذر إجراء العملية في مراكز أخرى؛ نظراً لظروفه الصحية؛ ما أثّر في حالته النفسية وفقدان البصر.

وبيّن نائب رئيس قسم العيون الدكتور سامر بصيري؛ أن المريض حضر مع والدته وهو في حالة نفسية سيئة بعد أن فقد بصره أكثر من عام؛ ما حرّمه متعة النظر وكان لا يستطيع أن يرى طعامه ولا شرابه مما زاد معاناته ومعاناة أسرته، إضافة إلى كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ حيث تبين بالفحص وجود ماء أبيض في العينين، ويحتاج الى عملية لإزالتها وزراعة عدسة داخل العينين، مشيراً إلى أنه تم إجراء العملية بمشاركة فريق متخصّص وتكللت بالنجاح، ولله الحمد.

وأوضحت استشارية العيون ورئيس الفريق الطبي للعملية الدكتورة بسنت صلاح الدين، أن مثل هذه الحالات تتطلب مراكز متقدمة وتحت تخدير كامل؛ حيث تكمن الصعوبة في إجراء كلتا العينين في عملية واحدة، لافتة إلى الدور الكبير من الأقسام المساندة في دعم هذه الفئات التي تشمل الخدمة الاجتماعية والتمريض وقسم العمليات والتخدير.

من جهتها، شكرت والدة المريض، الطاقم الطبي الذي أشرف على العملية، وقالت: "الحمد لله الذي أتم على ابني إعادة بصره رغم أنه كان يعاني عدم الرؤية التي أدخلته في حالة نفسية صعبة".

من جانبه، أكد مساعد مدير المستشفى للخدمات الطبية الدكتور مطلق المالكي؛ أن مستشفى النور التخصّصي يزخر بالكفاءات الطبية، التي -بفضل الله- تستطيع التعامل مع جميع الحالات، وخاصة مثل هذه الحالة التي يصعب فيها التشخيص، ولكن -بفضل الله- ثم بتضافر الأقسام لتهيئة المريض أثمرت الجهود بالنجاح.

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