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"هيئة الكامل" تفعّل مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة "الصلاة نور"

تهدف للتعريف بمكانة الفريضة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الكامل مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة (الصلاة نور) والتي أطلقتها الرئاسة العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غرة شهر محرم.

وتهدف الحملة إلى التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم.

وتقدم الحملة برامج ميدانية وتوعوية ووقائية للتنويه بأهمية الصلاة وفضائلها، كما تشارك الجهات الحكومية والخاصة بتفعيل هذه الحملة من خلال نشر مواد توعوية إلكترونيًّا في وسائل الاتصال المتنوعة.

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محافظة الكامل

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"هيئة الكامل" تفعّل مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة "الصلاة نور"
سبق

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الكامل مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة (الصلاة نور) والتي أطلقتها الرئاسة العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غرة شهر محرم.

وتهدف الحملة إلى التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم.

وتقدم الحملة برامج ميدانية وتوعوية ووقائية للتنويه بأهمية الصلاة وفضائلها، كما تشارك الجهات الحكومية والخاصة بتفعيل هذه الحملة من خلال نشر مواد توعوية إلكترونيًّا في وسائل الاتصال المتنوعة.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
02:22 PM

"هيئة الكامل" تفعّل مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة "الصلاة نور"

تهدف للتعريف بمكانة الفريضة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الكامل مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة (الصلاة نور) والتي أطلقتها الرئاسة العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غرة شهر محرم.

وتهدف الحملة إلى التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم.

وتقدم الحملة برامج ميدانية وتوعوية ووقائية للتنويه بأهمية الصلاة وفضائلها، كما تشارك الجهات الحكومية والخاصة بتفعيل هذه الحملة من خلال نشر مواد توعوية إلكترونيًّا في وسائل الاتصال المتنوعة.

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