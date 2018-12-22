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"الصحة": تسجيل 252 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 109 خلال الـ24 ساعة الماضية

وكيل "الصحة": "كورونا" سيستمر معنا مثل الإنفلونزا لكن الضراوة ستقل تدريجياً

أكد أن فئة بسيطة من المراهقين أصيبوا بالتهاب بعضلة القلب بعد تلقيهم اللقاح

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري عن أن فيروس كورونا سيكون أشبه بفيروس الإنفلونزا، لكن ضراوته ستقل تدريجيًّا.

وذكر الدكتور "عسيري" خلال حديثه في مساحة صوتية عبر حساب وزارة الصحة بـ"تويتر"؛ ‏للحديث عن الجرعة التنشيطية ولقاح كورونا للفئة العمرية من 5-11 سنة اليوم، بأن فئة بسيطة من المراهقين أصيبوا بالتهاب في عضلة القلب بعد تلقيهم اللقاح، موضحًا أن وزارة الصحة تعتمد لقاح "فايزر" للفئة العمرية من 5-11 عامًا، وبأن جرعتهم نصف جرعة الكبار على مرحلتين.

وشدد وكيل الصحة على أن الجرعة التنشيطية أصبحت ضرورة لجميع الفئات؛ بسبب انخفاض المناعة بعد الجرعة الثانية، مؤكدًا أهمية اللقاحات للأطفال؛ فمن المهم جدًّا تطعيم أكبر عدد من الأطفال؛ لأنهم مصدر عدوى لغيرهم من الفئات، مفيدًا باستمرارية الحاجة للقاحات في السنوات القادمة لفئات معينة.

وعلى صعيد متصل، قال "عسيري" في تغريدة من حسابه بـ"تويتر" مع انطلاق تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 سنة ستسمعون نفس الأسطوانة عن التهاب عضلة وشغاف القلب، مضيفًا أن الحقيقة وبعد ملايين الجرعات في الدول التي بدأت التطعيم فعلياً فهي: نادرة جدّاً، بينما كوفيد نفسه يسبب التهاب عضلة القلب بنسب أعلى بكثير، وكذلك لا تسبب أعراضًا شديدة ولا يبقى لها أي أثر على أنسجة القلب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وكيل "الصحة": "كورونا" سيستمر معنا مثل الإنفلونزا لكن الضراوة ستقل تدريجياً
سبق

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري عن أن فيروس كورونا سيكون أشبه بفيروس الإنفلونزا، لكن ضراوته ستقل تدريجيًّا.

وذكر الدكتور "عسيري" خلال حديثه في مساحة صوتية عبر حساب وزارة الصحة بـ"تويتر"؛ ‏للحديث عن الجرعة التنشيطية ولقاح كورونا للفئة العمرية من 5-11 سنة اليوم، بأن فئة بسيطة من المراهقين أصيبوا بالتهاب في عضلة القلب بعد تلقيهم اللقاح، موضحًا أن وزارة الصحة تعتمد لقاح "فايزر" للفئة العمرية من 5-11 عامًا، وبأن جرعتهم نصف جرعة الكبار على مرحلتين.

وشدد وكيل الصحة على أن الجرعة التنشيطية أصبحت ضرورة لجميع الفئات؛ بسبب انخفاض المناعة بعد الجرعة الثانية، مؤكدًا أهمية اللقاحات للأطفال؛ فمن المهم جدًّا تطعيم أكبر عدد من الأطفال؛ لأنهم مصدر عدوى لغيرهم من الفئات، مفيدًا باستمرارية الحاجة للقاحات في السنوات القادمة لفئات معينة.

وعلى صعيد متصل، قال "عسيري" في تغريدة من حسابه بـ"تويتر" مع انطلاق تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 سنة ستسمعون نفس الأسطوانة عن التهاب عضلة وشغاف القلب، مضيفًا أن الحقيقة وبعد ملايين الجرعات في الدول التي بدأت التطعيم فعلياً فهي: نادرة جدّاً، بينما كوفيد نفسه يسبب التهاب عضلة القلب بنسب أعلى بكثير، وكذلك لا تسبب أعراضًا شديدة ولا يبقى لها أي أثر على أنسجة القلب.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
07:47 PM

وكيل "الصحة": "كورونا" سيستمر معنا مثل الإنفلونزا لكن الضراوة ستقل تدريجياً

أكد أن فئة بسيطة من المراهقين أصيبوا بالتهاب بعضلة القلب بعد تلقيهم اللقاح

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
15
1,536

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري عن أن فيروس كورونا سيكون أشبه بفيروس الإنفلونزا، لكن ضراوته ستقل تدريجيًّا.

وذكر الدكتور "عسيري" خلال حديثه في مساحة صوتية عبر حساب وزارة الصحة بـ"تويتر"؛ ‏للحديث عن الجرعة التنشيطية ولقاح كورونا للفئة العمرية من 5-11 سنة اليوم، بأن فئة بسيطة من المراهقين أصيبوا بالتهاب في عضلة القلب بعد تلقيهم اللقاح، موضحًا أن وزارة الصحة تعتمد لقاح "فايزر" للفئة العمرية من 5-11 عامًا، وبأن جرعتهم نصف جرعة الكبار على مرحلتين.

وشدد وكيل الصحة على أن الجرعة التنشيطية أصبحت ضرورة لجميع الفئات؛ بسبب انخفاض المناعة بعد الجرعة الثانية، مؤكدًا أهمية اللقاحات للأطفال؛ فمن المهم جدًّا تطعيم أكبر عدد من الأطفال؛ لأنهم مصدر عدوى لغيرهم من الفئات، مفيدًا باستمرارية الحاجة للقاحات في السنوات القادمة لفئات معينة.

وعلى صعيد متصل، قال "عسيري" في تغريدة من حسابه بـ"تويتر" مع انطلاق تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 سنة ستسمعون نفس الأسطوانة عن التهاب عضلة وشغاف القلب، مضيفًا أن الحقيقة وبعد ملايين الجرعات في الدول التي بدأت التطعيم فعلياً فهي: نادرة جدّاً، بينما كوفيد نفسه يسبب التهاب عضلة القلب بنسب أعلى بكثير، وكذلك لا تسبب أعراضًا شديدة ولا يبقى لها أي أثر على أنسجة القلب.

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