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"الشورى" يطالب صندوق التعليم العالي بتحصيل المبالغ المستحقة لدى الجامعات

ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1440 / 1441

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، في قرار أصدره اليوم، صندوق التعليم العالي الجامعي، بمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة له لدى الجامعات، وفق ما ينص عليه تنظيمه.

كما طالب مجلس إدارة الصندوق، باستقطاب كفاءات عالية في مجال الاستثمار ورفع الكفاءة المالية وتجنب الخسائر.

وطالب صندوق التعليم العالي الجامعي، بدراسة سلخ الجامعات التي طبق عليها نظام الجامعات الجديد من نطاق صلاحية الصندوق وتحويل كامل أرصدتها.

كما ناقش التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1440 / 1441 هـ.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" يطالب صندوق التعليم العالي بتحصيل المبالغ المستحقة لدى الجامعات
سبق

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، في قرار أصدره اليوم، صندوق التعليم العالي الجامعي، بمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة له لدى الجامعات، وفق ما ينص عليه تنظيمه.

كما طالب مجلس إدارة الصندوق، باستقطاب كفاءات عالية في مجال الاستثمار ورفع الكفاءة المالية وتجنب الخسائر.

وطالب صندوق التعليم العالي الجامعي، بدراسة سلخ الجامعات التي طبق عليها نظام الجامعات الجديد من نطاق صلاحية الصندوق وتحويل كامل أرصدتها.

كما ناقش التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1440 / 1441 هـ.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
11:54 AM

"الشورى" يطالب صندوق التعليم العالي بتحصيل المبالغ المستحقة لدى الجامعات

ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1440 / 1441

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، في قرار أصدره اليوم، صندوق التعليم العالي الجامعي، بمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة له لدى الجامعات، وفق ما ينص عليه تنظيمه.

كما طالب مجلس إدارة الصندوق، باستقطاب كفاءات عالية في مجال الاستثمار ورفع الكفاءة المالية وتجنب الخسائر.

وطالب صندوق التعليم العالي الجامعي، بدراسة سلخ الجامعات التي طبق عليها نظام الجامعات الجديد من نطاق صلاحية الصندوق وتحويل كامل أرصدتها.

كما ناقش التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1440 / 1441 هـ.

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