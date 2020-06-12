"الدفاع" تفتح القبول للعام الدراسي 1442هـ للخريجين الجامعيين

اعتباراً من الأحد المقبل حتى 29 شوال

أعلنت اللجنة المركزية للقبول بوزارة الدفاع فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي "1442هـ" للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس للالتحاق بالخدمة العسكرية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1441/10/22هـ الساعة 10:00 صباحاً، وينتهي التسجيل يوم الأحد الموافق 1441/10/29هـ.

وقالت اللجنة: على الطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع زيارة الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة) (https://afca.mod.gov.sa/) للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة، علماً أن فتح باب القبول والتسجيل لعام 1442هـ، لخريجي الثانوية العامة لطلبة الكليات العسكرية سيتم إعلانه في وقت لاحق.