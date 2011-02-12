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بالفيديو: انتشال جثث 3 عمال من بئر صرف صحي بالفيوم

ضحايا الآبار من المغرب لمصر

في مصر.. أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم المصرية، وفاة ثلاثة عمال تابعين لمقاول الصرف الصحي بشارع بطل السلام بمدينة الفيوم.

الشركة قالت، إنه "في أثناء عمل العمال الثلاثة التابعين لمقاول عملية تنفيذ خط الصرف الصحي بشارع بطل السلام بأحد مطابق الصرف الصحي بشارع بطل السلام بمدينة الفيوم استنشق العمال الغاز عندما قاموا بفتح المطبق أمام محكمة الفيوم؛ ما أدى إلى وفاتهم.

قوات الحماية المدنية وفرق الغوّاصين التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، انتقلت على الفور، إلى مكان الحادث وقاموا بانتشال الجثث الثلاث من داخل مطبق الصرف الصحي.

مصر شركة مياه الشرب والصرف الصحي

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بالفيديو: انتشال جثث 3 عمال من بئر صرف صحي بالفيوم
سبق

في مصر.. أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم المصرية، وفاة ثلاثة عمال تابعين لمقاول الصرف الصحي بشارع بطل السلام بمدينة الفيوم.

الشركة قالت، إنه "في أثناء عمل العمال الثلاثة التابعين لمقاول عملية تنفيذ خط الصرف الصحي بشارع بطل السلام بأحد مطابق الصرف الصحي بشارع بطل السلام بمدينة الفيوم استنشق العمال الغاز عندما قاموا بفتح المطبق أمام محكمة الفيوم؛ ما أدى إلى وفاتهم.

قوات الحماية المدنية وفرق الغوّاصين التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، انتقلت على الفور، إلى مكان الحادث وقاموا بانتشال الجثث الثلاث من داخل مطبق الصرف الصحي.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
01:15 PM
اخر تعديل
12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
04:08 AM

بالفيديو: انتشال جثث 3 عمال من بئر صرف صحي بالفيوم

ضحايا الآبار من المغرب لمصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في مصر.. أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم المصرية، وفاة ثلاثة عمال تابعين لمقاول الصرف الصحي بشارع بطل السلام بمدينة الفيوم.

الشركة قالت، إنه "في أثناء عمل العمال الثلاثة التابعين لمقاول عملية تنفيذ خط الصرف الصحي بشارع بطل السلام بأحد مطابق الصرف الصحي بشارع بطل السلام بمدينة الفيوم استنشق العمال الغاز عندما قاموا بفتح المطبق أمام محكمة الفيوم؛ ما أدى إلى وفاتهم.

قوات الحماية المدنية وفرق الغوّاصين التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، انتقلت على الفور، إلى مكان الحادث وقاموا بانتشال الجثث الثلاث من داخل مطبق الصرف الصحي.

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