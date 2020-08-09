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مدني أبها ينتشل جثة آسيوي غرق في سد "ضبوعي طبب" بعسير

بعد مشاركة فرقة من الغواصين

انتشل مدني أبها اليوم جثة آسيوي، غرق في سد بعسير؛ إذ تمكنت فرقة من الغواصين تابعة للدفاع المدني من انتشاله.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بعسير، النقيب محمد السيد: "باشر مدني أبها مساء هذا اليوم الأحد بلاغًا عن حالة غرق في سد (ضبوعي طبب). وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة، وعند الوصول وُجدت الحالة عبارة عن غرق شخص ثلاثيني من جنسية آسيوية أثناء قيامه بالسباحة".

وأضاف: "تمت مباشرة البحث من قِبل الغواصين وفرق الإنقاذ، وتم العثور عليه وانتشاله من قِبل الغواصين، وتسليم الجثة للهلال الأحمر، ومن ثم تسليم الموقع للجهة المختصة لإكمال اللازم".

الدفاع المدني مدني عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدني أبها ينتشل جثة آسيوي غرق في سد "ضبوعي طبب" بعسير
سبق

انتشل مدني أبها اليوم جثة آسيوي، غرق في سد بعسير؛ إذ تمكنت فرقة من الغواصين تابعة للدفاع المدني من انتشاله.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بعسير، النقيب محمد السيد: "باشر مدني أبها مساء هذا اليوم الأحد بلاغًا عن حالة غرق في سد (ضبوعي طبب). وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة، وعند الوصول وُجدت الحالة عبارة عن غرق شخص ثلاثيني من جنسية آسيوية أثناء قيامه بالسباحة".

وأضاف: "تمت مباشرة البحث من قِبل الغواصين وفرق الإنقاذ، وتم العثور عليه وانتشاله من قِبل الغواصين، وتسليم الجثة للهلال الأحمر، ومن ثم تسليم الموقع للجهة المختصة لإكمال اللازم".

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
09:41 PM
اخر تعديل
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
09:50 PM

مدني أبها ينتشل جثة آسيوي غرق في سد "ضبوعي طبب" بعسير

بعد مشاركة فرقة من الغواصين

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محمد طيران - أبها
0
181

انتشل مدني أبها اليوم جثة آسيوي، غرق في سد بعسير؛ إذ تمكنت فرقة من الغواصين تابعة للدفاع المدني من انتشاله.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بعسير، النقيب محمد السيد: "باشر مدني أبها مساء هذا اليوم الأحد بلاغًا عن حالة غرق في سد (ضبوعي طبب). وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة، وعند الوصول وُجدت الحالة عبارة عن غرق شخص ثلاثيني من جنسية آسيوية أثناء قيامه بالسباحة".

وأضاف: "تمت مباشرة البحث من قِبل الغواصين وفرق الإنقاذ، وتم العثور عليه وانتشاله من قِبل الغواصين، وتسليم الجثة للهلال الأحمر، ومن ثم تسليم الموقع للجهة المختصة لإكمال اللازم".

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