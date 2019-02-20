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جونسون: كل الدلائل تشير إلى أن هناك غزوًا روسيًا وشيكًا لأوكرانيا

حذر من أنه حال وقوعه سيكون أكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، إن كل الدلائل تشير إلى أن هناك غزوًا روسيًا وشيكًا لأوكرانيا، محذرًا من أنه حال وقوعه سيكون أكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945.

وقال بوريس جونسون في مقابلة بثتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "حسب المعلومات الاستخبارية التي لدينا، فإن الغزو الروسي لن يتم فقط من الشرق، بل أيضًا من الشمال، من بيلاروسيا، بهدف تطويق (العاصمة الأوكرانية) كييف، وفق ما أوضح (الرئيس الأميركي) جو بايدن لعدد منا".

واستطرد: "على الناس أن يدركوا كلفة ذلك على صعيد الأرواح البشرية، ليس فقط من الجانب الأوكراني بل من الجانب الروسي أيضًا"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وخلال مؤتمر ميونخ للأمن، دعا رئيس الوزراء البريطاني، السبت، الغربيين إلى "التوحد"، وشدد على "الصدمة" التي قد يخلفها غزو روسيا لأوكرانيا على العالم.

كما أشار إلى أن العقوبات التي تفرضها بريطانيا على روسيا في حال هاجمت أوكرانيا "ستجعل مستحيلاً على موسكو الوصول إلى الأسواق المالية في لندن".

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

الرئيسية/ أخبار العالم

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جونسون: كل الدلائل تشير إلى أن هناك غزوًا روسيًا وشيكًا لأوكرانيا
سبق

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، إن كل الدلائل تشير إلى أن هناك غزوًا روسيًا وشيكًا لأوكرانيا، محذرًا من أنه حال وقوعه سيكون أكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945.

وقال بوريس جونسون في مقابلة بثتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "حسب المعلومات الاستخبارية التي لدينا، فإن الغزو الروسي لن يتم فقط من الشرق، بل أيضًا من الشمال، من بيلاروسيا، بهدف تطويق (العاصمة الأوكرانية) كييف، وفق ما أوضح (الرئيس الأميركي) جو بايدن لعدد منا".

واستطرد: "على الناس أن يدركوا كلفة ذلك على صعيد الأرواح البشرية، ليس فقط من الجانب الأوكراني بل من الجانب الروسي أيضًا"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وخلال مؤتمر ميونخ للأمن، دعا رئيس الوزراء البريطاني، السبت، الغربيين إلى "التوحد"، وشدد على "الصدمة" التي قد يخلفها غزو روسيا لأوكرانيا على العالم.

كما أشار إلى أن العقوبات التي تفرضها بريطانيا على روسيا في حال هاجمت أوكرانيا "ستجعل مستحيلاً على موسكو الوصول إلى الأسواق المالية في لندن".

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
02:40 PM

جونسون: كل الدلائل تشير إلى أن هناك غزوًا روسيًا وشيكًا لأوكرانيا

حذر من أنه حال وقوعه سيكون أكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، إن كل الدلائل تشير إلى أن هناك غزوًا روسيًا وشيكًا لأوكرانيا، محذرًا من أنه حال وقوعه سيكون أكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945.

وقال بوريس جونسون في مقابلة بثتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "حسب المعلومات الاستخبارية التي لدينا، فإن الغزو الروسي لن يتم فقط من الشرق، بل أيضًا من الشمال، من بيلاروسيا، بهدف تطويق (العاصمة الأوكرانية) كييف، وفق ما أوضح (الرئيس الأميركي) جو بايدن لعدد منا".

واستطرد: "على الناس أن يدركوا كلفة ذلك على صعيد الأرواح البشرية، ليس فقط من الجانب الأوكراني بل من الجانب الروسي أيضًا"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وخلال مؤتمر ميونخ للأمن، دعا رئيس الوزراء البريطاني، السبت، الغربيين إلى "التوحد"، وشدد على "الصدمة" التي قد يخلفها غزو روسيا لأوكرانيا على العالم.

كما أشار إلى أن العقوبات التي تفرضها بريطانيا على روسيا في حال هاجمت أوكرانيا "ستجعل مستحيلاً على موسكو الوصول إلى الأسواق المالية في لندن".

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