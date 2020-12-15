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شحن كامل في 10 دقائق.. "تويوتا" تستعد للكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة

يُتوقع أن تُطرح في الأسواق بحلول عام 2021.. "بطاريتها ستكون صلبة للغاية"

ذكر تقرير حديث أن شركة "تويوتا" اليابانية تستعد لكشف النقاب عن سيارتها الكهربائية الجديدة، التي "ستغير قواعد اللعبة".

وقالت صحيفة "Nikkei Asia" اليابانية إنه يتوقع أن تطرح سيارة تويوتا الكهربائية الجديدة في الأسواق بحلول عام 2021؛ مشيرة إلى أن "بطاريتها ستكون صلبة للغاية".

وبحسب "سكاي نيوز عربية" أورد التقرير أن السيارة الجديدة تَعِد بمدى يصل إلى 500كم في شحنة واحدة، وإعادة شحن سريع "من الصفر إلى كامل" في 10 دقائق.

ومن المنتظر أن يغير منتج تويوتا الحديث "النظرة" إلى السيارات الكهربائية، التي تواجه بعض الانتقادات بشأن بطاريتها، من ضمنها المسافة القصيرة نسبيًّا المقطوعة بشحنة واحدة بالإضافة إلى مدة الشحن.

ويقول خبراء إن البطاريات الصلبة أكثر أمانًا من بطاريات الليثيوم أيون الأكثر انتشارًا؛ مشيرين إلى أن كثافة طاقتها أعلى من نظيرتها التقليدية.

وذكرت "Nikkei Asia" أن موقع الإنتاج، الذي يقع في مركز البحث والتطوير في مدينة سايتاما؛ سيكون قادرًا على إنتاج العشرات من البطاريات الصلبة العام المقبل، "وهو ما يكفي لتلبية طلبات النماذج الأولية".

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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شحن كامل في 10 دقائق.. "تويوتا" تستعد للكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة
سبق

ذكر تقرير حديث أن شركة "تويوتا" اليابانية تستعد لكشف النقاب عن سيارتها الكهربائية الجديدة، التي "ستغير قواعد اللعبة".

وقالت صحيفة "Nikkei Asia" اليابانية إنه يتوقع أن تطرح سيارة تويوتا الكهربائية الجديدة في الأسواق بحلول عام 2021؛ مشيرة إلى أن "بطاريتها ستكون صلبة للغاية".

وبحسب "سكاي نيوز عربية" أورد التقرير أن السيارة الجديدة تَعِد بمدى يصل إلى 500كم في شحنة واحدة، وإعادة شحن سريع "من الصفر إلى كامل" في 10 دقائق.

ومن المنتظر أن يغير منتج تويوتا الحديث "النظرة" إلى السيارات الكهربائية، التي تواجه بعض الانتقادات بشأن بطاريتها، من ضمنها المسافة القصيرة نسبيًّا المقطوعة بشحنة واحدة بالإضافة إلى مدة الشحن.

ويقول خبراء إن البطاريات الصلبة أكثر أمانًا من بطاريات الليثيوم أيون الأكثر انتشارًا؛ مشيرين إلى أن كثافة طاقتها أعلى من نظيرتها التقليدية.

وذكرت "Nikkei Asia" أن موقع الإنتاج، الذي يقع في مركز البحث والتطوير في مدينة سايتاما؛ سيكون قادرًا على إنتاج العشرات من البطاريات الصلبة العام المقبل، "وهو ما يكفي لتلبية طلبات النماذج الأولية".

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
10:23 AM

شحن كامل في 10 دقائق.. "تويوتا" تستعد للكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة

يُتوقع أن تُطرح في الأسواق بحلول عام 2021.. "بطاريتها ستكون صلبة للغاية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر تقرير حديث أن شركة "تويوتا" اليابانية تستعد لكشف النقاب عن سيارتها الكهربائية الجديدة، التي "ستغير قواعد اللعبة".

وقالت صحيفة "Nikkei Asia" اليابانية إنه يتوقع أن تطرح سيارة تويوتا الكهربائية الجديدة في الأسواق بحلول عام 2021؛ مشيرة إلى أن "بطاريتها ستكون صلبة للغاية".

وبحسب "سكاي نيوز عربية" أورد التقرير أن السيارة الجديدة تَعِد بمدى يصل إلى 500كم في شحنة واحدة، وإعادة شحن سريع "من الصفر إلى كامل" في 10 دقائق.

ومن المنتظر أن يغير منتج تويوتا الحديث "النظرة" إلى السيارات الكهربائية، التي تواجه بعض الانتقادات بشأن بطاريتها، من ضمنها المسافة القصيرة نسبيًّا المقطوعة بشحنة واحدة بالإضافة إلى مدة الشحن.

ويقول خبراء إن البطاريات الصلبة أكثر أمانًا من بطاريات الليثيوم أيون الأكثر انتشارًا؛ مشيرين إلى أن كثافة طاقتها أعلى من نظيرتها التقليدية.

وذكرت "Nikkei Asia" أن موقع الإنتاج، الذي يقع في مركز البحث والتطوير في مدينة سايتاما؛ سيكون قادرًا على إنتاج العشرات من البطاريات الصلبة العام المقبل، "وهو ما يكفي لتلبية طلبات النماذج الأولية".

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