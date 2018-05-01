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بالصور.. النماص تتزين بالبياض وقطرات المطر الندية

شهدت محافظة النماص شمال منطقة عسير مساء اليوم أمطاراً غزيرة صاحبها تساقط حبات البرد حتى اكتست بالبياض مع جمال طبيعتها السياحية.

وشملت الأمطار كلاً من: المحافظة ومتنزه آل وليد وجبل ناصر ومتنزه جبل مرير وعاكسة وآل هية وبني قشير وبني مشهر والظهارة وآل جرادة ومتنزه بني بكر.

ورصدت عدسة "سبق" بعض تلك المشاهدات اليوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. النماص تتزين بالبياض وقطرات المطر الندية
سبق

شهدت محافظة النماص شمال منطقة عسير مساء اليوم أمطاراً غزيرة صاحبها تساقط حبات البرد حتى اكتست بالبياض مع جمال طبيعتها السياحية.

وشملت الأمطار كلاً من: المحافظة ومتنزه آل وليد وجبل ناصر ومتنزه جبل مرير وعاكسة وآل هية وبني قشير وبني مشهر والظهارة وآل جرادة ومتنزه بني بكر.

ورصدت عدسة "سبق" بعض تلك المشاهدات اليوم.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
08:58 PM

بالصور.. النماص تتزين بالبياض وقطرات المطر الندية

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ظافر الشهري - النماص
3
2,872

شهدت محافظة النماص شمال منطقة عسير مساء اليوم أمطاراً غزيرة صاحبها تساقط حبات البرد حتى اكتست بالبياض مع جمال طبيعتها السياحية.

وشملت الأمطار كلاً من: المحافظة ومتنزه آل وليد وجبل ناصر ومتنزه جبل مرير وعاكسة وآل هية وبني قشير وبني مشهر والظهارة وآل جرادة ومتنزه بني بكر.

ورصدت عدسة "سبق" بعض تلك المشاهدات اليوم.

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