وتصدّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ بعثة فريق "السيدة العجوز"، التي تمّ استقبالها بحفاوة في الرياض.
ونشر حساب يوفنتوس على "تويتر" صوراً لوصول الفريق إلى الرياض.
وكان نادي يوفنتوس قد أعلن أن لاعبي الفريق سيرتدون قمصاناً خاصة عليها أسماء اللاعبين باللغة العربية، في سابقة تاريخية يبادر إليها فريق أوروبي بعالم الساحرة المستديرة.
يُذكر أن السعودية تستضيف للعام الثاني على التوالي كأس السوبر الإيطالي، حيث سبق لها أن استضافت النسخة الماضية التي تُوِّج بها يوفنتوس باللقب على حساب ميلان خلال اللقاء الذي أُقيم في الجوهرة المشعة، وانتهى بهدف نظيف بتوقيع "الدون".
وتصدّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ بعثة فريق "السيدة العجوز"، التي تمّ استقبالها بحفاوة في الرياض.
ونشر حساب يوفنتوس على "تويتر" صوراً لوصول الفريق إلى الرياض.
وكان نادي يوفنتوس قد أعلن أن لاعبي الفريق سيرتدون قمصاناً خاصة عليها أسماء اللاعبين باللغة العربية، في سابقة تاريخية يبادر إليها فريق أوروبي بعالم الساحرة المستديرة.
يُذكر أن السعودية تستضيف للعام الثاني على التوالي كأس السوبر الإيطالي، حيث سبق لها أن استضافت النسخة الماضية التي تُوِّج بها يوفنتوس باللقب على حساب ميلان خلال اللقاء الذي أُقيم في الجوهرة المشعة، وانتهى بهدف نظيف بتوقيع "الدون".
21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
10:33 AM
بالصور .. رونالدو وزملاؤه وصلوا الرياض ويوفنتوس يعلن: سابقة تاريخية في مباراة الغد
استعداداً لخوض مواجهة السوبر الإيطالي أمام لاتسيو غداً في ملعب "جامعة الملك سعود"
وتصدّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ بعثة فريق "السيدة العجوز"، التي تمّ استقبالها بحفاوة في الرياض.
ونشر حساب يوفنتوس على "تويتر" صوراً لوصول الفريق إلى الرياض.
وكان نادي يوفنتوس قد أعلن أن لاعبي الفريق سيرتدون قمصاناً خاصة عليها أسماء اللاعبين باللغة العربية، في سابقة تاريخية يبادر إليها فريق أوروبي بعالم الساحرة المستديرة.
يُذكر أن السعودية تستضيف للعام الثاني على التوالي كأس السوبر الإيطالي، حيث سبق لها أن استضافت النسخة الماضية التي تُوِّج بها يوفنتوس باللقب على حساب ميلان خلال اللقاء الذي أُقيم في الجوهرة المشعة، وانتهى بهدف نظيف بتوقيع "الدون".