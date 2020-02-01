تصادم داخل نفق المسفلة بمكة المكرّمة يخلّف 7 إصابات

باشرته 5 فرق ونقلت الحالات لمستشفى النور التخصّصي

أُصيب 7 أشخاص في حادث مروري بمكة المكرّمة، مساء أمس.

وفي التفاصيل؛ تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدّسة، مساء أمس، بلاغاً من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم داخل أنفاق المسفلة في اتجاه السليمانية، وبه عددٌ من المصابين.

وفور تلقي البلاغ تمّ توجيه 5 فرق إسعافية وعند وصول أول فرقة للموقع تبيّن وجود ٧ إصابات تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونُقلوا إلى مستشفى النور التخصصي.