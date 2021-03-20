النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تقاعس دولي.. "النواب اليمني" يدين الاعتداء الإرهابي على مصفاة الرياض

قال: ميليشيا الحوثي أوغلت جرّاء التساهل وغض الطرف من قِبل دعاة التهدئة

أعربت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، عن أسفها البالغ للاعتداءات الحوثية المستمرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية وآخرها، أمس الجمعة، استهداف مصفاة تكرير الرياض.

وانتقدت هيئة رئاسة مجلس النواب، في بيان لها اليوم، تقاعس المجتمع الدولي تجاه الأعمال الإجرامية والوحشية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي على مرأى ومسمع من العالم ومن دعاة السلام في الولايات المتحدة وأوروبا.

ودان المجلس، في البيان الذي بثّته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الأعمال الإجرامية التي يرتكبها المتمردون الحوثيون وبشكل خاص ضرب المنشآت الاقتصادية والحيوية في المملكة، باعتبار ذلك إضراراً بالاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

وقال البيان إن ميليشيا الحوثي أوغلت في تلك الاستهدافات من جرّاء التساهل وغض الطرف من قِبل دعاة التهدئة الذين لم يحركوا ساكناً لكبح جماح المتمردين وإيقاف تهورهم ولم يتصرفوا بمسؤولية تجاه المعتدي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تقاعس دولي.. "النواب اليمني" يدين الاعتداء الإرهابي على مصفاة الرياض
سبق

أعربت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، عن أسفها البالغ للاعتداءات الحوثية المستمرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية وآخرها، أمس الجمعة، استهداف مصفاة تكرير الرياض.

وانتقدت هيئة رئاسة مجلس النواب، في بيان لها اليوم، تقاعس المجتمع الدولي تجاه الأعمال الإجرامية والوحشية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي على مرأى ومسمع من العالم ومن دعاة السلام في الولايات المتحدة وأوروبا.

ودان المجلس، في البيان الذي بثّته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الأعمال الإجرامية التي يرتكبها المتمردون الحوثيون وبشكل خاص ضرب المنشآت الاقتصادية والحيوية في المملكة، باعتبار ذلك إضراراً بالاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

وقال البيان إن ميليشيا الحوثي أوغلت في تلك الاستهدافات من جرّاء التساهل وغض الطرف من قِبل دعاة التهدئة الذين لم يحركوا ساكناً لكبح جماح المتمردين وإيقاف تهورهم ولم يتصرفوا بمسؤولية تجاه المعتدي.

20 مارس 2021 - 7 شعبان 1442
12:08 PM

تقاعس دولي.. "النواب اليمني" يدين الاعتداء الإرهابي على مصفاة الرياض

قال: ميليشيا الحوثي أوغلت جرّاء التساهل وغض الطرف من قِبل دعاة التهدئة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
208

أعربت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، عن أسفها البالغ للاعتداءات الحوثية المستمرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية وآخرها، أمس الجمعة، استهداف مصفاة تكرير الرياض.

وانتقدت هيئة رئاسة مجلس النواب، في بيان لها اليوم، تقاعس المجتمع الدولي تجاه الأعمال الإجرامية والوحشية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي على مرأى ومسمع من العالم ومن دعاة السلام في الولايات المتحدة وأوروبا.

ودان المجلس، في البيان الذي بثّته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الأعمال الإجرامية التي يرتكبها المتمردون الحوثيون وبشكل خاص ضرب المنشآت الاقتصادية والحيوية في المملكة، باعتبار ذلك إضراراً بالاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

وقال البيان إن ميليشيا الحوثي أوغلت في تلك الاستهدافات من جرّاء التساهل وغض الطرف من قِبل دعاة التهدئة الذين لم يحركوا ساكناً لكبح جماح المتمردين وإيقاف تهورهم ولم يتصرفوا بمسؤولية تجاه المعتدي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,276
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,403
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,292
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,599

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة