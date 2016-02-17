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فوضى عارمة في مواقع الإنترنت بسبب إصدارات "كروم" و"فايرفوكس" الجديدة

تسببت إصدارات متصفحات الإنترنت الشهيرة "جوجل كروم" و"موزيلا فايرفوكس" في فوضى عارمة في مواقع الإنترنت حول العالم.

وأوضح موقع "بلييبج كمبيوتر" التقني المتخصص، أن عددًا كبيرًا من المطورين أبلغوا عن تعطل عدد كبير من مواقعهم؛ بسبب تحديثات "كروم" و"فايرفوكس" التجريبية، التي تَضمنت عددًا من أشهر المواقع، والتي تظهر خلالها رسائل عن فشل تحميل تلك المواقع مثل رسالة "403" الشهيرة.

وعللت "موزيلا" هذا الأمر في بيان بمدونتها، بأن التحديث الجديد يقوم بتحليل الوكيل الخاص بالموقع، وفي حالة احتواء مكتبات التحليل على أخطاء برمجية أو في الأكواد أو الخوارزميات؛ فيمكن أن يتم تعطيل عمل الموقع بشكل كامل.

وتوقعت مصادر للموقع التقني أن تطلق "كروم" و"فايرفوكس" تحديثات في الفترة من 29 مارس حتى 5 مايو المقبل على التوالي، ستحل من خلالها المشكلة.

ونصحت "فايرفوكس" بأنه في حال مواجهة تلك المواقع لمشكلة مماثلة؛ فيمكنها أن تعيد توصيف المواقع بالنسخة الأقدم من المتصفح، حتى تعود للعمل من جديد.

جوجل كروم موزيلا فايرفوكس

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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فوضى عارمة في مواقع الإنترنت بسبب إصدارات "كروم" و"فايرفوكس" الجديدة
سبق

تسببت إصدارات متصفحات الإنترنت الشهيرة "جوجل كروم" و"موزيلا فايرفوكس" في فوضى عارمة في مواقع الإنترنت حول العالم.

وأوضح موقع "بلييبج كمبيوتر" التقني المتخصص، أن عددًا كبيرًا من المطورين أبلغوا عن تعطل عدد كبير من مواقعهم؛ بسبب تحديثات "كروم" و"فايرفوكس" التجريبية، التي تَضمنت عددًا من أشهر المواقع، والتي تظهر خلالها رسائل عن فشل تحميل تلك المواقع مثل رسالة "403" الشهيرة.

وعللت "موزيلا" هذا الأمر في بيان بمدونتها، بأن التحديث الجديد يقوم بتحليل الوكيل الخاص بالموقع، وفي حالة احتواء مكتبات التحليل على أخطاء برمجية أو في الأكواد أو الخوارزميات؛ فيمكن أن يتم تعطيل عمل الموقع بشكل كامل.

وتوقعت مصادر للموقع التقني أن تطلق "كروم" و"فايرفوكس" تحديثات في الفترة من 29 مارس حتى 5 مايو المقبل على التوالي، ستحل من خلالها المشكلة.

ونصحت "فايرفوكس" بأنه في حال مواجهة تلك المواقع لمشكلة مماثلة؛ فيمكنها أن تعيد توصيف المواقع بالنسخة الأقدم من المتصفح، حتى تعود للعمل من جديد.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
01:13 PM

فوضى عارمة في مواقع الإنترنت بسبب إصدارات "كروم" و"فايرفوكس" الجديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسببت إصدارات متصفحات الإنترنت الشهيرة "جوجل كروم" و"موزيلا فايرفوكس" في فوضى عارمة في مواقع الإنترنت حول العالم.

وأوضح موقع "بلييبج كمبيوتر" التقني المتخصص، أن عددًا كبيرًا من المطورين أبلغوا عن تعطل عدد كبير من مواقعهم؛ بسبب تحديثات "كروم" و"فايرفوكس" التجريبية، التي تَضمنت عددًا من أشهر المواقع، والتي تظهر خلالها رسائل عن فشل تحميل تلك المواقع مثل رسالة "403" الشهيرة.

وعللت "موزيلا" هذا الأمر في بيان بمدونتها، بأن التحديث الجديد يقوم بتحليل الوكيل الخاص بالموقع، وفي حالة احتواء مكتبات التحليل على أخطاء برمجية أو في الأكواد أو الخوارزميات؛ فيمكن أن يتم تعطيل عمل الموقع بشكل كامل.

وتوقعت مصادر للموقع التقني أن تطلق "كروم" و"فايرفوكس" تحديثات في الفترة من 29 مارس حتى 5 مايو المقبل على التوالي، ستحل من خلالها المشكلة.

ونصحت "فايرفوكس" بأنه في حال مواجهة تلك المواقع لمشكلة مماثلة؛ فيمكنها أن تعيد توصيف المواقع بالنسخة الأقدم من المتصفح، حتى تعود للعمل من جديد.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,117
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,528
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,190
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