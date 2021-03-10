وأكدت وزارة الخارجية التونسية، اليوم، أن هذا التصعيد الخطير يمثل تهديداً لأمن المملكة وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها وتقويضاً لاستقرار المنطقة، وخرقاً للقوانين والأعراف الدولية.

أعربت تونس عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة والمتواصلة التي تستهدف المناطق السكنية بالمملكة، والمنشآت المدنية والحيوية للطاقة من خلال إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.

تونس تدين الاعتداءات ضد المناطق السكنية والمنشآت المدنية بالمملكة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-10 أعربت تونس عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة والمتواصلة التي تستهدف المناطق السكنية بالمملكة، والمنشآت المدنية والحيوية للطاقة من خلال إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية التونسية، اليوم، أن هذا التصعيد الخطير يمثل تهديداً لأمن المملكة وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها وتقويضاً لاستقرار المنطقة، وخرقاً للقوانين والأعراف الدولية.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442 03:50 PM

تونس تدين الاعتداءات ضد المناطق السكنية والمنشآت المدنية بالمملكة أكدت أن هذه الجرائم تقوّض استقرار المنطقة وتخرق القوانين الدولية





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أعربت تونس عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة والمتواصلة التي تستهدف المناطق السكنية بالمملكة، والمنشآت المدنية والحيوية للطاقة من خلال إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.

وأكدت وزارة الخارجية التونسية، اليوم، أن هذا التصعيد الخطير يمثل تهديداً لأمن المملكة وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها وتقويضاً لاستقرار المنطقة، وخرقاً للقوانين والأعراف الدولية.