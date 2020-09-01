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"الصحة": تسجيل 898 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 718 خلال الـ24 ساعة الماضية

﻿"كورونا" يرفع عدد مصابيه في فرنسا إلى 286.007

الفيروس أصاب 4.982 شخصًا جديدًا

سجلت وزارة الصحة الفرنسية 4.982 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الثلاثاء)، ارتفاعًا من 3.082 حالة أمس، لكن هذا العدد أقل من المستويات العالية، التي سجلت الأسبوع الماضي وبلغت نحو 7.400 حالة.

وأضافت أنها سجلت 26 وفاة بـ"كوفيد-19"، الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي إلى 30.661 بين الإصابات البالغ عددها 286.007، وفقًا لـ"رويترز".

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﻿"كورونا" يرفع عدد مصابيه في فرنسا إلى 286.007
سبق

سجلت وزارة الصحة الفرنسية 4.982 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الثلاثاء)، ارتفاعًا من 3.082 حالة أمس، لكن هذا العدد أقل من المستويات العالية، التي سجلت الأسبوع الماضي وبلغت نحو 7.400 حالة.

وأضافت أنها سجلت 26 وفاة بـ"كوفيد-19"، الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي إلى 30.661 بين الإصابات البالغ عددها 286.007، وفقًا لـ"رويترز".

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
09:23 PM

﻿"كورونا" يرفع عدد مصابيه في فرنسا إلى 286.007

الفيروس أصاب 4.982 شخصًا جديدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت وزارة الصحة الفرنسية 4.982 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الثلاثاء)، ارتفاعًا من 3.082 حالة أمس، لكن هذا العدد أقل من المستويات العالية، التي سجلت الأسبوع الماضي وبلغت نحو 7.400 حالة.

وأضافت أنها سجلت 26 وفاة بـ"كوفيد-19"، الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي إلى 30.661 بين الإصابات البالغ عددها 286.007، وفقًا لـ"رويترز".

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