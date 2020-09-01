﻿"كورونا" يرفع عدد مصابيه في فرنسا إلى 286.007

الفيروس أصاب 4.982 شخصًا جديدًا

سجلت وزارة الصحة الفرنسية 4.982 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الثلاثاء)، ارتفاعًا من 3.082 حالة أمس، لكن هذا العدد أقل من المستويات العالية، التي سجلت الأسبوع الماضي وبلغت نحو 7.400 حالة.

وأضافت أنها سجلت 26 وفاة بـ"كوفيد-19"، الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي إلى 30.661 بين الإصابات البالغ عددها 286.007، وفقًا لـ"رويترز".