النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قبل 68 عاماً ومن حساب "المؤسس" الخاص.. أول توسعة للحرم النبوي "فيديو"

أمر صدر في رمضان تكلفت أعماله 50 مليوناً وافتتحه "سعود بن عبد العزيز"

بثت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، فيديو وثائقياً تذكر فيه تفاصيل عن حدث وطني تمثل في أول توسعة سعودية في الحرمين الشريفين ؛ حيث تمت مباشرة العمل في توسيع مرافق المسجد النبوي الشريف.


وقد أصدر الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- ، في 11 رمضان عام ١٣٧٢هـ (١٩٥٣م)، أمراً ملكياً للبدء في توسعة المسجد النبوي، وأمر بأن تكون تكاليف التوسعة من حسابه الخاص وقدرت تكلفة أعمال التوسعة بـ(50) مليون ريال وشملت التوسعة أكثر من (33) عقاراً وبلغت مساحة التوسعة (12270) متراً مربعاً وافتتح الملك سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله - مشروع التوسعة عام 1375هـ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قبل 68 عاماً ومن حساب "المؤسس" الخاص.. أول توسعة للحرم النبوي "فيديو"
سبق

بثت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، فيديو وثائقياً تذكر فيه تفاصيل عن حدث وطني تمثل في أول توسعة سعودية في الحرمين الشريفين ؛ حيث تمت مباشرة العمل في توسيع مرافق المسجد النبوي الشريف.


وقد أصدر الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- ، في 11 رمضان عام ١٣٧٢هـ (١٩٥٣م)، أمراً ملكياً للبدء في توسعة المسجد النبوي، وأمر بأن تكون تكاليف التوسعة من حسابه الخاص وقدرت تكلفة أعمال التوسعة بـ(50) مليون ريال وشملت التوسعة أكثر من (33) عقاراً وبلغت مساحة التوسعة (12270) متراً مربعاً وافتتح الملك سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله - مشروع التوسعة عام 1375هـ.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
12:50 PM

قبل 68 عاماً ومن حساب "المؤسس" الخاص.. أول توسعة للحرم النبوي "فيديو"

أمر صدر في رمضان تكلفت أعماله 50 مليوناً وافتتحه "سعود بن عبد العزيز"

A A A
يوسف سفر - المدينة المنورة
1
2,543

بثت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، فيديو وثائقياً تذكر فيه تفاصيل عن حدث وطني تمثل في أول توسعة سعودية في الحرمين الشريفين ؛ حيث تمت مباشرة العمل في توسيع مرافق المسجد النبوي الشريف.


وقد أصدر الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- ، في 11 رمضان عام ١٣٧٢هـ (١٩٥٣م)، أمراً ملكياً للبدء في توسعة المسجد النبوي، وأمر بأن تكون تكاليف التوسعة من حسابه الخاص وقدرت تكلفة أعمال التوسعة بـ(50) مليون ريال وشملت التوسعة أكثر من (33) عقاراً وبلغت مساحة التوسعة (12270) متراً مربعاً وافتتح الملك سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله - مشروع التوسعة عام 1375هـ.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,411
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,237
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,752
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,684

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري
نحو إعلام يواكب رؤية 2030

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

محمد الحيدر
القانون في لبنان انتهى!!

القانون في لبنان انتهى!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

سعد بن عبدالله آل حماد
تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

ماضي السبعي
نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة