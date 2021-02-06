"ابن قزان" يحتفل بعقد قران نجله "سلطان"

احتفلت أسرة الإعلامي أحمد بن قزان عسيري، بعقد قران ابنهم سلطان قزان، على كريمة عبدالله بن علي آل سعيد، في مدينة الدمام.

جاء ذلك وسط حضور محدود من أقارب الأسرتين.

"سبق" تهنئ الزميل أحمد بن قزان، ونجله، وتتمنى للزوجين حياة سعيدة وموفقة.