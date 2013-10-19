النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نيوكاسل السعودي وشرطة نورثمبريا يحققان في مزاعم عنصرية ضد جماهير توتنهام

النادي توعد باتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أي مشجع يتورط في سلوك تمييزي

أعلن نادي نيوكاسل عن فتحه تحقيقًا إلى جانب شرطة نورثمبريا في شكوى ضد مشجع متورط في سلوك عنصري ضد مشجعي فريق توتنهام في اللقاء الذي جمع الفريقين في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

وتوعد نيوكاسل باتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة ضد أي مشجع أو شخص يتورط في سلوك عنصري أو سلوك تمييزي.

وجاء في بيان من نيوكاسل "نيوكاسل يونايتد على علم بإيماءة عنصرية مزعومة قام بها فرد تجاه مشجعي توتنهام داخل ملعب سانت جيمس بارك خلال مباراة الأحد، ولا يزال التحقيق جاريًا وتم إبلاغ الشرطة بذلك، ورسالتنا واضحة - كرة القدم للجميع - لا مكان للتمييز على الإطلاق في كرة القدم أو الشارع أو الإنترنت أو في المجتمع ولن نتسامح معه تحت أي ظرف من الظروف".

من جانب آخر، حذرت شرطة نورثمبريا بأنها ستتخذ الإجراءات النظامية بشكل سريع وقوي ضد أي شخص متورط في ارتكاب جرائم عنصرية أو تمييز، مؤكدة أن التحقيقات جارية في حادثة العنصرية المزعومة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
نيوكاسل السعودي وشرطة نورثمبريا يحققان في مزاعم عنصرية ضد جماهير توتنهام
سبق

أعلن نادي نيوكاسل عن فتحه تحقيقًا إلى جانب شرطة نورثمبريا في شكوى ضد مشجع متورط في سلوك عنصري ضد مشجعي فريق توتنهام في اللقاء الذي جمع الفريقين في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

وتوعد نيوكاسل باتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة ضد أي مشجع أو شخص يتورط في سلوك عنصري أو سلوك تمييزي.

وجاء في بيان من نيوكاسل "نيوكاسل يونايتد على علم بإيماءة عنصرية مزعومة قام بها فرد تجاه مشجعي توتنهام داخل ملعب سانت جيمس بارك خلال مباراة الأحد، ولا يزال التحقيق جاريًا وتم إبلاغ الشرطة بذلك، ورسالتنا واضحة - كرة القدم للجميع - لا مكان للتمييز على الإطلاق في كرة القدم أو الشارع أو الإنترنت أو في المجتمع ولن نتسامح معه تحت أي ظرف من الظروف".

من جانب آخر، حذرت شرطة نورثمبريا بأنها ستتخذ الإجراءات النظامية بشكل سريع وقوي ضد أي شخص متورط في ارتكاب جرائم عنصرية أو تمييز، مؤكدة أن التحقيقات جارية في حادثة العنصرية المزعومة.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
01:17 AM
اخر تعديل
19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
08:46 PM

نيوكاسل السعودي وشرطة نورثمبريا يحققان في مزاعم عنصرية ضد جماهير توتنهام

النادي توعد باتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أي مشجع يتورط في سلوك تمييزي

A A A
خالد علي - الرياض
4
7,400

أعلن نادي نيوكاسل عن فتحه تحقيقًا إلى جانب شرطة نورثمبريا في شكوى ضد مشجع متورط في سلوك عنصري ضد مشجعي فريق توتنهام في اللقاء الذي جمع الفريقين في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

وتوعد نيوكاسل باتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة ضد أي مشجع أو شخص يتورط في سلوك عنصري أو سلوك تمييزي.

وجاء في بيان من نيوكاسل "نيوكاسل يونايتد على علم بإيماءة عنصرية مزعومة قام بها فرد تجاه مشجعي توتنهام داخل ملعب سانت جيمس بارك خلال مباراة الأحد، ولا يزال التحقيق جاريًا وتم إبلاغ الشرطة بذلك، ورسالتنا واضحة - كرة القدم للجميع - لا مكان للتمييز على الإطلاق في كرة القدم أو الشارع أو الإنترنت أو في المجتمع ولن نتسامح معه تحت أي ظرف من الظروف".

من جانب آخر، حذرت شرطة نورثمبريا بأنها ستتخذ الإجراءات النظامية بشكل سريع وقوي ضد أي شخص متورط في ارتكاب جرائم عنصرية أو تمييز، مؤكدة أن التحقيقات جارية في حادثة العنصرية المزعومة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,630
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,951
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,070
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,746

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة