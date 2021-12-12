أمازون تفسّر سبب العطل الكبير الذي أصاب مواقعها

أصدرت شركة "أمازون" بيانًا تُفَسّر فيه سبب العطل الكبير الذي أصاب عددًا كبيرًا من مواقعها وخدماتها عبر الإنترنت.

وأوضحت أمازون في بيان نَشَرته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن هذا العطل الذي ضرب مواقعها وخدماتها في 7 ديسمبر، يرجع إلى السلوك غير المتوقع من بعض المستخدمين.

ووعدت أمازون بطرح أدوات جديدة تسمح بزيادة السعة الآلية لمواقعها؛ بحيث لا تتعرض لمثل تلك الأعطال في المستقبل وتأثر خوادمها الداخلية بالسلوك غير المتوقع للمستخدمين.

ولفتت أمازون إلى أن إصلاح هذا العطل الداخلي قد يستغرق أسبوعين تقريبًا، ولكنها تسعى لتكوين شبكة إضافية لحماية خدماتها من تكرار هذا العطل.