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أمازون تفسّر سبب العطل الكبير الذي أصاب مواقعها

أصدرت شركة "أمازون" بيانًا تُفَسّر فيه سبب العطل الكبير الذي أصاب عددًا كبيرًا من مواقعها وخدماتها عبر الإنترنت.

وأوضحت أمازون في بيان نَشَرته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن هذا العطل الذي ضرب مواقعها وخدماتها في 7 ديسمبر، يرجع إلى السلوك غير المتوقع من بعض المستخدمين.

ووعدت أمازون بطرح أدوات جديدة تسمح بزيادة السعة الآلية لمواقعها؛ بحيث لا تتعرض لمثل تلك الأعطال في المستقبل وتأثر خوادمها الداخلية بالسلوك غير المتوقع للمستخدمين.

ولفتت أمازون إلى أن إصلاح هذا العطل الداخلي قد يستغرق أسبوعين تقريبًا، ولكنها تسعى لتكوين شبكة إضافية لحماية خدماتها من تكرار هذا العطل.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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أمازون تفسّر سبب العطل الكبير الذي أصاب مواقعها
سبق

أصدرت شركة "أمازون" بيانًا تُفَسّر فيه سبب العطل الكبير الذي أصاب عددًا كبيرًا من مواقعها وخدماتها عبر الإنترنت.

وأوضحت أمازون في بيان نَشَرته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن هذا العطل الذي ضرب مواقعها وخدماتها في 7 ديسمبر، يرجع إلى السلوك غير المتوقع من بعض المستخدمين.

ووعدت أمازون بطرح أدوات جديدة تسمح بزيادة السعة الآلية لمواقعها؛ بحيث لا تتعرض لمثل تلك الأعطال في المستقبل وتأثر خوادمها الداخلية بالسلوك غير المتوقع للمستخدمين.

ولفتت أمازون إلى أن إصلاح هذا العطل الداخلي قد يستغرق أسبوعين تقريبًا، ولكنها تسعى لتكوين شبكة إضافية لحماية خدماتها من تكرار هذا العطل.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
10:40 AM

أمازون تفسّر سبب العطل الكبير الذي أصاب مواقعها

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أصدرت شركة "أمازون" بيانًا تُفَسّر فيه سبب العطل الكبير الذي أصاب عددًا كبيرًا من مواقعها وخدماتها عبر الإنترنت.

وأوضحت أمازون في بيان نَشَرته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن هذا العطل الذي ضرب مواقعها وخدماتها في 7 ديسمبر، يرجع إلى السلوك غير المتوقع من بعض المستخدمين.

ووعدت أمازون بطرح أدوات جديدة تسمح بزيادة السعة الآلية لمواقعها؛ بحيث لا تتعرض لمثل تلك الأعطال في المستقبل وتأثر خوادمها الداخلية بالسلوك غير المتوقع للمستخدمين.

ولفتت أمازون إلى أن إصلاح هذا العطل الداخلي قد يستغرق أسبوعين تقريبًا، ولكنها تسعى لتكوين شبكة إضافية لحماية خدماتها من تكرار هذا العطل.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,450
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,677
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,445
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,390

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