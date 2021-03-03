"توكلنا" يتيح خدمة استعراض بيانات تأمين المركبات

أطلق تطبيق "توكلنا" خدمة استعراض بيانات تأمين المركبات، مثل رقم الوثيقة وتاريخ إصدارها وانتهائها واسم الشركة.



وأوضح تطبيق "توكلنا": يمكن الحصول على الخدمة ويتم فتح لوحة البيانات والضغط على أيقونة تأمين المركبات، ومن ثم عرض قائمة وثائق التأمينات، والضغط على الوثيقة واستعراض التفاصيل.