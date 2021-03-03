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"توكلنا" يتيح خدمة استعراض بيانات تأمين المركبات

أطلق تطبيق "توكلنا" خدمة استعراض بيانات تأمين المركبات، مثل رقم الوثيقة وتاريخ إصدارها وانتهائها واسم الشركة.

وأوضح تطبيق "توكلنا": يمكن الحصول على الخدمة ويتم فتح لوحة البيانات والضغط على أيقونة تأمين المركبات، ومن ثم عرض قائمة وثائق التأمينات، والضغط على الوثيقة واستعراض التفاصيل.

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"توكلنا" يتيح خدمة استعراض بيانات تأمين المركبات
سبق

أطلق تطبيق "توكلنا" خدمة استعراض بيانات تأمين المركبات، مثل رقم الوثيقة وتاريخ إصدارها وانتهائها واسم الشركة.

وأوضح تطبيق "توكلنا": يمكن الحصول على الخدمة ويتم فتح لوحة البيانات والضغط على أيقونة تأمين المركبات، ومن ثم عرض قائمة وثائق التأمينات، والضغط على الوثيقة واستعراض التفاصيل.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
08:49 PM

"توكلنا" يتيح خدمة استعراض بيانات تأمين المركبات

A A A
هادي العصيمي - الرياض
0
1,498

أطلق تطبيق "توكلنا" خدمة استعراض بيانات تأمين المركبات، مثل رقم الوثيقة وتاريخ إصدارها وانتهائها واسم الشركة.

وأوضح تطبيق "توكلنا": يمكن الحصول على الخدمة ويتم فتح لوحة البيانات والضغط على أيقونة تأمين المركبات، ومن ثم عرض قائمة وثائق التأمينات، والضغط على الوثيقة واستعراض التفاصيل.

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