النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الزكاة والدخل" تعلن دخول لائحة الفوترة الإلكترونية حيز التنفيذ

تطبيق إصدار وحفظ الفواتير في 4 ديسمبر 2021م

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن موافقة مجلس إدارتها على لائحة الفوترة الإلكترونية، التي تم نشرها اليوم الجمعة الموافق الرابع من شهر ديسمبر الجاري 2020م؛ إذ تُعرف الفاتورة الإلكترونية -بحسب اللائحة- بأنها فاتورة ضريبية تصدر بشكل إلكتروني عبر وسيلة إلكترونية، ويقوم بإصدارها كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة.

وتحتوي لائحة الفوترة الإلكترونية على سبع مواد، تعمل على تنظيم آلية إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية لدى المكلفين، كما توضّح الأحكام والإجراءات والأشخاص الخاضعين لها، بالإضافة إلى القواعد الإجرائية والمهل الزمنية؛ حيث أكدت الهيئة أن اللائحة قد دخلت حيز التنفيذ من تاريخ النشر؛ علمًا بأنه سيتم التطبيق الإلزامي على المكلفين الخاضعين لها لإصدار وحفظ الفواتير في الرابع من شهر ديسمبر من عام 2021م.

وتدعو الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين للاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، والتواصل معها عبر الرقم الموحد (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لأي استفسارات أو تساؤلات تتعلق بالفوترة الإلكترونية.

الجدير بالذكر أن نظام الفوترة الإلكترونية يهدف إلى الحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، بالإضافة إلى مكافحة التستر التجاري.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد نشرت -في وقت سابق- المسودة الخاصة باللائحة للحصول على مرئيات العموم في السابع عشر من شهر سبتمبر الماضي.

الهيئة العامة للزكاة والدخل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الزكاة والدخل" تعلن دخول لائحة الفوترة الإلكترونية حيز التنفيذ
سبق

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن موافقة مجلس إدارتها على لائحة الفوترة الإلكترونية، التي تم نشرها اليوم الجمعة الموافق الرابع من شهر ديسمبر الجاري 2020م؛ إذ تُعرف الفاتورة الإلكترونية -بحسب اللائحة- بأنها فاتورة ضريبية تصدر بشكل إلكتروني عبر وسيلة إلكترونية، ويقوم بإصدارها كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة.

وتحتوي لائحة الفوترة الإلكترونية على سبع مواد، تعمل على تنظيم آلية إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية لدى المكلفين، كما توضّح الأحكام والإجراءات والأشخاص الخاضعين لها، بالإضافة إلى القواعد الإجرائية والمهل الزمنية؛ حيث أكدت الهيئة أن اللائحة قد دخلت حيز التنفيذ من تاريخ النشر؛ علمًا بأنه سيتم التطبيق الإلزامي على المكلفين الخاضعين لها لإصدار وحفظ الفواتير في الرابع من شهر ديسمبر من عام 2021م.

وتدعو الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين للاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، والتواصل معها عبر الرقم الموحد (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لأي استفسارات أو تساؤلات تتعلق بالفوترة الإلكترونية.

الجدير بالذكر أن نظام الفوترة الإلكترونية يهدف إلى الحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، بالإضافة إلى مكافحة التستر التجاري.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد نشرت -في وقت سابق- المسودة الخاصة باللائحة للحصول على مرئيات العموم في السابع عشر من شهر سبتمبر الماضي.

04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
05:21 PM

"الزكاة والدخل" تعلن دخول لائحة الفوترة الإلكترونية حيز التنفيذ

تطبيق إصدار وحفظ الفواتير في 4 ديسمبر 2021م

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
206

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن موافقة مجلس إدارتها على لائحة الفوترة الإلكترونية، التي تم نشرها اليوم الجمعة الموافق الرابع من شهر ديسمبر الجاري 2020م؛ إذ تُعرف الفاتورة الإلكترونية -بحسب اللائحة- بأنها فاتورة ضريبية تصدر بشكل إلكتروني عبر وسيلة إلكترونية، ويقوم بإصدارها كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة.

وتحتوي لائحة الفوترة الإلكترونية على سبع مواد، تعمل على تنظيم آلية إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية لدى المكلفين، كما توضّح الأحكام والإجراءات والأشخاص الخاضعين لها، بالإضافة إلى القواعد الإجرائية والمهل الزمنية؛ حيث أكدت الهيئة أن اللائحة قد دخلت حيز التنفيذ من تاريخ النشر؛ علمًا بأنه سيتم التطبيق الإلزامي على المكلفين الخاضعين لها لإصدار وحفظ الفواتير في الرابع من شهر ديسمبر من عام 2021م.

وتدعو الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين للاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، والتواصل معها عبر الرقم الموحد (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لأي استفسارات أو تساؤلات تتعلق بالفوترة الإلكترونية.

الجدير بالذكر أن نظام الفوترة الإلكترونية يهدف إلى الحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، بالإضافة إلى مكافحة التستر التجاري.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد نشرت -في وقت سابق- المسودة الخاصة باللائحة للحصول على مرئيات العموم في السابع عشر من شهر سبتمبر الماضي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,320
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,381
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,127
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,769

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة